“Quien nada teme da la cara”: Familia de Katherine Yoma denuncia actitud “cobarde” del imputado exalcalde de Antofagasta tras ausentarse en audiencia de formalización

El exalcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez Ramírez, no se presentó este martes ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta en la audiencia de formalización en su contra, fijada por el delito de violación de secreto particular, luego que en 2024 difundiera en redes sociales antecedentes médicos privados de la fallecida profesora Katherine Yoma, con el fin de desacreditar las denuncias de la docente y defender su gestión como jefe comunal.

La ausencia del exalcalde fue duramente criticada por la familia de la docente, quienes llegaron hasta el Centro de Justicia de Antofagasta. Karina Yoma, hermana gemela de Katherine, entregó una sentida declaración pública donde señaló que seguirán defendiendo a la profesora fallecida y esperan el máximo rigor de la justicia contra el imputado.

“Tal como ha sido toda la vida, defenderemos a Kathy como familia y especialmente yo, su otra mitad, lo seguiré haciendo con todas mis fuerzas. Exigimos y esperamos que la justicia esté a la altura y actúe con firmeza y con todo el peso de la ley contra Velásquez”, señaló.

“En el pasado, durante su mediocre periodo de alcaldía, no asumió las responsabilidades sociales y de funcionario público que incluyen por ley la contribución al bienestar social y la emoción de prácticas éticas en su ámbito laboral y personal. Hoy, miércoles 8 de julio, tal como preveíamos, este sujeto no se presentó a su formalización por filtrar a través de sus redes sociales información sensible y privada de nuestra Kathy“, indicó.

En esta línea, la hermana gemela de la fallecida profesora se refirió a la ausencia de Jonathan Velásquez en la audiencia, indicando que evidentemente el imputado si estaba enterado.

“Fue y seguirá siendo el alcalde de internet. Por lo anterior y razones obvias, él sí está notificado de alguna forma, porque es alguien que no se despega de las redes sociales generando contenido absurdo. En publicaciones de la misma noticia fue etiquetado muchas veces en ellas“, señaló.

“No nos parecería raro que su respuesta a esta ausencia la haga a través de una transmisión en vivo, detrás de una pantalla, cobardemente y como es frecuente, victimizándose. Quien nada teme y sabe que es inocente da la cara, por lo que su ausencia es una señal respuesta a cuál será el veredicto. Culpable”, añadió Karina Yoma.

La familia apunta a que el actuar del exedil fue especialmente grave debido a la imposibilidad de la víctima de defenderse, ya que se encontraba fallecida, por lo que como familia continuarán adelante para que se haga justicia.

“En un evidente atentado contra la privacidad y el respeto, él actuó indolentemente porque Kathy no estaba para defenderse. Pero nosotros sí estaremos hasta el final y las últimas consecuencias, enfrentando con la cara visible este proceso”.

Fiscalía: Velásquez no fue hallado en su domicilio

Tras la audiencia, el fiscal Cristián Aguilar señaló que se intentó notificar en dos ocasiones al imputado en su domicilio particular, pero no fue posible dar con su paradero. No obstante, el caso es ampliamente conocido por la opinión pública y Velásquez es una figura muy activa en redes sociales, por lo que resulta difícil creer que no estuviera al tanto de su situación judicial. El acusado podía presentarse en el tribunal independientemente del estado de la notificación.

El tribunal resolvió reprogramar la audiencia para el próximo 12 de agosto y emitir una nueva citación formal. En tanto, la parte querellante solicita penas de cárcel para Velásquez por la gravedad de los hechos.

