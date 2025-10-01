Exseremi pide desafuero de diputado Sebastián Videla por denunciar impactante caso de maltrato animal en Antofagasta

El diputado Sebastián Videla dio a conocer que el exseremi de Bienes Nacionales, Eduardo König Carrera, solicitó a la Corte de Apelaciones de Antofagasta el desafuero del parlamentario. La acción judicial fue comunicada por König a distintos congresistas mediante correos electrónicos, en el marco de la controversia generada por denuncias de presunto maltrato animal en el sector Coviefi.

Las denuncias que motivaron este conflicto surgieron tras la difusión de imágenes y fotografías en que el exseremi aparece portando lo que parece ser una pistola eléctrica, además de registros que muestran vidrio molido en la comida de un perro comunitario conocido como “Negrito”. Estos antecedentes fueron entregados por el diputado Videla a la Fiscalía Local de Antofagasta, que investiga el caso, mientras que el acusado ejerció acciones legales contra el parlamentario y defensores de los animales de la ciudad.

La respuesta del diputado

Ante la ofensiva judicial de König, el diputado Videla aseguró que la solicitud de desafuero “no es admisible” y que continuará con sus acciones:

“Vamos a seguir adelante porque no tenemos miedo y nos vamos a defender hasta las últimas consecuencias. No es posible que a un diputado se le persiga por denunciar maltrato animal. Es más, estos antecedentes yo los envié apenas me enteré a la Fiscalía, la cual investiga”, declaró el legislador.

Contexto del caso

Eduardo König, quien ejerció como seremi durante el gobierno de Michelle Bachelet, ha negado las acusaciones en su contra y ha solicitado en reiteradas ocasiones a la justicia eliminar las publicaciones y registros que lo vinculan a estos hechos. Sin embargo, la Corte de Apelaciones ha rechazado todas las órdenes de no innovar que presentó.

En paralelo, el exseremi reunió apoyo de un grupo de vecinos que lo respaldan, mientras otros residentes y defensores de animales lo acusan de hostigamiento al perro comunitario “Negrito”.

El caso sigue en manos de la Fiscalía de Antofagasta, mientras ahora se abre un nuevo capítulo con la solicitud de desafuero en contra del diputado Videla.