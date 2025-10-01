15.6 C
Antofagasta
Miércoles 1 de Octubre del 2025 23:43
Antofagasta

Extranjero acusado de homicidio en Antofagasta y trata de personas es extraditado desde EE.UU

La Fiscalía Regional informó que el ciudadano venezolano, vinculado a trata de personas y organizaciones criminales, fue trasladado desde Estados Unidos y quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por un homicidio ocurrido en calle Esmeralda en 2023.

Por El Diario de Antofagasta
Imagen: Referencial.

Un importante avance en la lucha contra el crimen organizado se concretó este martes con la extradición desde Estados Unidos de Jesús Alberto Golding Escalona, ciudadano venezolano requerido por la Fiscalía Regional de Antofagasta por los delitos de homicidio calificado y trata de personas con fines de explotación sexual.

El imputado, considerado de alta peligrosidad y presunto integrante de la organización transnacional conocida como Tren del Desastre, arribó la noche del martes al aeropuerto de Santiago bajo custodia de la PDI, tras un operativo coordinado con Interpol y autoridades norteamericanas.

De inmediato fue trasladado a un centro de reclusión y este miércoles quedó en prisión preventiva, tras ser formalizado en el Juzgado de Garantía de Antofagasta por el crimen perpetrado el 27 de abril de 2023 en calle Esmeralda. En esa ocasión, junto a otro hombre y una mujer, habría emboscado a un ciudadano colombiano, disparándole en reiteradas ocasiones hasta provocarle la muerte.

Según la investigación de la unidad SACFI y la Brigada de Homicidios de la PDI, Golding Escalona huyó del país tras el ataque, siendo localizado en Chicago, Estados Unidos, desde donde se gestionó su extradición. El Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, destacó que con esta captura “ya se encuentran identificados y detenidos los tres principales autores del crimen, quienes serán llevados a juicio oral donde solicitaremos las máximas penas que permite la ley”.

Los otros implicados también se encuentran privados de libertad: el segundo autor de los disparos cumple condena por otro delito y será formalizado próximamente, mientras que la mujer acusada como coautora permanece en prisión preventiva.

La extradición de Golding Escalona se concretó tras un año de gestiones judiciales y diplomáticas en las que participaron la Fiscalía Nacional, la Cancillería chilena y la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que había aprobado el requerimiento en noviembre de 2023.

