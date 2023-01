Investigación y trabajo en terreno fueron claves para recuperar suelos agrícolas en El Loa

Diversas investigaciones, trabajo territorial y un abanico de charlas y talleres para productores marcaron las actividades de 2022 del “Programa de Extensión, con enfoque territorial, para el manejo y control de la maleza Mostaza Negra”, que ejecuta el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) con fondos del Gobierno Regional de Antofagasta y aprobados por el Consejo Regional (CORE).

Gracias al trabajo continuo y en terreno controlando la Mostaza Negra, profesionales de INIA detectaron una serie de otros problemas que afectan la productividad de los terrenos agrícolas en El Loa.

“Por nuestro trabajo con los agricultores pudimos realizar ensayos en terrenos que habían perdido su capacidad productiva por enfermedades de suelo. Por ejemplo, en el caso de Río Grande, aplicamos hongos endófitos en cultivos de ajo afectados por nemátodo y pudimos recuperarlos después de 15 años de producción a la baja. Pero hay mucho por hacer todavía”, comentó Bárbara Vega, directora del programa e investigadora de INIA Rayentué. Además, destacó que estudios y productos desarrollados por el Instituto en otros centros de investigación en el sur del país, se apliquen en El Loa con éxito.

Los agricultores valoraron el trabajo realizado durante el presente año que les permitió consolidar conocimientos y técnicas para el control de la maleza. Pero también ampliaron el horizonte, para hacer frente a otros problemas complejos.

“En realidad, si no hubiese sido por el INIA, por los técnicos y el apoyo que nos han prestado no hubiésemos sabido por dónde empezar y cómo seguir con las soluciones que nos propusieron. Entonces, creo que el nexo que se formó entre INIA y los agricultores es sumamente importante, de lo contrario no hubiésemos sabido cómo controlar la maleza. Y ahora estamos viendo el tema de la alternaria, de los hongos que tenemos acá y creo que sin el apoyo de ellos no hubiese sido posible”, comentó Elver Mollo, agricultor de Chiu Chiu.

Solarización

Esta técnica ha tenido gran éxito en el control de la maleza. Ya en la temporada pasada fueron solarizados 4 mil metros cuadrados, repartidos entre Calama, Lasana, Chiu Chiu, Río Grande y San Pedro de Atacama, mientras que en la temporada actual van casi 3 mil metros cuadrados solarizados. Incluso profesionales extensionistas de San Pedro de Atacama han liderado otras solarizaciones en localidades como Cámar, donde también está presente la maleza.

Maquinaria y capacitaciones

El 2022 incorporamos nuevas maquinarias como rotocultivadores, vibrocultivadores, cosechadoras de papas para la extracción de raíces, entre otras, que están a disposición de los miembros de los Grupos de Extensión Tecnológica (GET).

Pero no sólo eso, sino que también entregamos conocimiento en diversos talleres y charlas. “Hemos realizado talleres de capacitación durante todo el año. Tanto agricultores como profesionales extensionistas aprendieron a elaborar biopreparados, apuntando a soluciones agroecológicas para mejorar sus suelos. También, expusimos los resultados de los análisis de suelo que realizamos esta temporada, vino un especialista de INIA de Rancagua a dictar una charla sobre operación y mantenimiento de maquinaria agrícola y se realizó también, una charla sobre manejo de los cultivos tradicionales de la zona”, señaló Patricia Videla, jefa de la oficina técnica Calama de INIA.

En el caso de los talleres de biopreparados han tenido una gran recepción. “Tengo camas de cultivo de verduras. Entonces, todos los talleres que imparte INIA me sirven mucho, porque lo aplico en las camas. Se ocupa lo que uno cree que no sirve, pero ahora, con todos los talleres uno sabe qué sí sirve. Ojalá sigan porque es una gran ayuda”, comentó la agricultora del sector Cerro Negro de Calama María Cadima.

Contribuir con investigación al desarrollo agrícola de la provincia de El Loa, ha sido el compromiso de INIA en el marco del Programa de Manejo y Control de la maleza Mostaza Negra. Trabajo que se espera mantener en el tiempo, abarcando otras materias agrícolas y otras zonas como el Alto Loa y de esta forma potenciar la agricultura en el desierto más árido del mundo, con una mirada de futuro guiada por la agroecología.