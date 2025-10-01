Tras más de 1.700 días prófugo, Carabineros captura a sujeto con órdenes de detención en Calama

Carabineros de la Sección de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de la Prefectura de El Loa concretó la captura de un sujeto que permanecía prófugo de la justicia desde diciembre de 2020, acumulando 1.735 días en el registro nacional de personas con órdenes de detención pendientes.

El operativo se desarrolló en el sector de calle Ojo de Opache con camino a las Cascadas, en Calama, donde la unidad especializada realizaba diligencias focalizadas para dar con el paradero de prófugos.

El detenido, chileno de 50 años, mantenía dos órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de robo por sorpresa y falsificación de billetes, ambas emitidas por tribunales de Calama. Asimismo, registra 11 reiteraciones policiales anteriores por ilícitos contra la propiedad.

De acuerdo con Carabineros, el individuo se encontraba prófugo desde el 30 de diciembre de 2020 y fue finalmente localizado gracias a un trabajo investigativo coordinado con el Ministerio Público.

El procedimiento fue informado a la Fiscalía, disponiéndose que el detenido pase a control de detención. Desde la institución uniformada recalcaron que este resultado reafirma el compromiso con la seguridad pública y la persecución de quienes intentan evadir la acción de la justicia.

