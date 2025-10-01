Agua garantizada para Socaire: comunidad logra derechos definitivos de extracción

La Dirección General de Aguas (DGA) de Antofagasta otorgó al Comité de Agua Potable Rural (APR) de Socaire el derecho definitivo para extraer 2,7 litros por segundo desde la vertiente natural “Solar”, ubicada en la comuna de San Pedro de Atacama, provincia de El Loa.

La medida permitirá asegurar el suministro de agua potable para cerca de 561 personas, equivalentes a 181 arranques, que dependen del comité fundado en 1985. La concesión tendrá una vigencia de 30 años, prorrogable por ley, y contempla agua superficial y corriente, de carácter consuntivo y de ejercicio permanente y continuo.

El seremi de Obras Públicas, Pedro Barrios, destacó que “esta autorización de derechos es muy importante para el Comité de Agua Potable Rural de Socaire, ya que viene a responder a una necesidad histórica de la comunidad, que hasta ahora funcionaba con un permiso transitorio”.

En tanto, el director regional de Aguas, Arturo Beltrán, subrayó que este reconocimiento definitivo “satisface una necesidad básica y urgente de los usuarios, entregándoles certeza de que el acceso al agua potable y saneamiento es un derecho humano irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado”.

La resolución de la DGA se enmarca en la reforma al Código de Aguas de 2022, que prioriza el consumo humano, el uso doméstico y el saneamiento. Como parte de sus obligaciones, el Comité de Socaire deberá implementar un sistema de monitoreo y transmisión de datos sobre la extracción realizada desde la fuente.