Exitoso Trail Run durante el 165 Aniversario de Taltal

Más de 200 entusiastas corredores y corredoras se reunieron este sábado 8 de julio para participar en la segunda edición del Trail Run de Taltal, evento realizado en conmemoración del 165 aniversario de la comuna.

La competencia incluyó carreras para hombres y mujeres en diferentes categorías, como 3 km, 10 km, 21 km y 35 km, que se desarrollaron desde Quebrada El Hueso, abarcando la extensión de los hermosos cerros de la ciudad.

En esta ocasión, tanto atletas profesionales como aficionados/as y familias enteras, locales y de otras ciudades de Chile, debutaron en la carrera, disfrutando de un día soleado y festivo en la naturaleza.

“Queremos que el Trail Run se convierta en una tradición del mes de julio, previa a la celebración del aniversario de Taltal, aprovechando el interés y la motivación de nuevos jóvenes seguidores de esta competencia, que además ya está inscrita en el circuito nacional. Tenemos el privilegio de ser una comuna naturalmente atractiva, con turismo, patrimonio, cultura y deportes emergentes”, enfatizó el alcalde Guillermo Hidalgo Ocampo.

Jorge Fatigati, ganador de la categoría Varones en los 35 km, expresó: “La carrera estuvo excelente, acompañada de un paisaje hermoso. Había tramos técnicos y otros que requerían habilidades de trekking debido a la geografía del circuito; era importante un buen entrenamiento previo. Vine desde Antofagasta con la mentalidad, la indumentaria adecuada y todas las ganas no solo de competir, sino también de divertirme, y lo logré”.

Por su parte, Ophelie Jamon, ganadora de la categoría Damas en los 35 km, quien es francesa y reside en Chile desde 2015, compartió su experiencia: “Sabía que sería desafiante e intenso, con pendientes y subidas entre los cerros, aunque desconocía la ruta. Como anécdota, me perdí entre el kilómetro 10 y 11, me caí y me clavé un cactus en los brazos, y terminé corriendo un total de 38 kilómetros. Sin embargo, estas son cosas a las que nos exponemos cuando practicamos trail, y estoy muy feliz por el logro obtenido”.

“Es increíble convivir entre el cerro y el mar, encuentro a Taltal hermoso y es genial que puedan consolidar esta actividad”, agregó la deportista.

El evento Trail Run durante el aniversario de Taltal demostró una vez más el espíritu deportivo y el amor por la naturaleza que caracteriza a nuestra comunidad. Felicitamos a todos y todas las participantes y agradecemos su entusiasmo en esta carrera emblemática.