Habitantes de Paposo contarán con internet satelital gratuita

Con el propósito de mitigar la brecha digital es que, a través de una alianza público- privada, se implementó un poste de conectividad a internet vía satélite en el Centro Médico de Paposo, lo que permitirá a las personas conectarse de forma gratuita a la red WiFi mediante sus dispositivos.

El Gobierno Regional de Antofagasta da respuesta así a una sentida demanda de los vecinos del sector, quienes estaban impedidos de poder conectarse a internet, práctica que para muchos ciudadanos es habitual y que para ellos, hasta ahora, no era posible, ya que las zonas de silencio durante décadas afectaron la comunicación expedita frente a hechos de emergencia, debido a que éstas áreas no contaban con la cobertura de redes fijas o móviles.

Tras varias conversaciones con la empresa Hughes, ellos adoptaron un papel clave y asumieron el desafío, logrando concretar dicha iniciativa, cuyo equipamiento además incorpora su propio sistema de energía a través de paneles solares, eliminando así la necesidad de una conexión física a la red eléctrica convencional, ya que estas zonas más remotas y de difícil acceso, por lo general, no cuentan con conexión eléctrica continua.

“Cuando nosotros hemos hablado del Plan Nacional Aeroespacial y de que la Región de Antofagasta va a jugar un rol, precisamente se trata de esto, de ir generando mayor conectividad, dando la posibilidad de que todas aquellas zonas de silencio que tenemos en la región puedan contar con comunicación satelital. Por eso es que, cuando hicimos este viaje al lanzamiento del satélite espacial Delta, logramos gestionar junto a la FACH la posibilidad de instalar una antena acá, donde existían problemas de conectividad, de comunicación. La idea ahora sería invitar a los municipios y generar un plan integrado de instalación de este tipo de antenas”, señaló el Gobernador Regional, Ricardo Díaz.

La instalación de esta antena satelital no sólo se transforma en un hito para los vecinos y vecinas de Paposo, sino que también se enmarca en el desarrollo del Sistema Nacional Espacial, cuya idea es ir avanzando en estas tecnologías. Según indicó el General de Brigada Aérea, Pedro Nadeau “la idea es ir conjugando la parte militar con la parte civil, de tal forma que la gente también pueda tener acceso y se dé cuenta de la importancia que tiene estar conectado, no solamente a Internet, sino que en voz y datos en zonas tan aisladas como es el caso de Paposo y ante cualquier emergencia, catástrofe o necesidad, ya sea médica o de otro tipo”, comentó.

Inclusión digital y salto tecnológico

Este hito representa una verdadera inclusión digital donde la tecnología se vuelve habilitante, ya que el internet satelital entrega posibilidades concretas de comunicación. “Desde Hughes, nos hemos esforzado por aportar socialmente a disminuir la brecha digital, conectando a las personas que hoy viven en zonas extremas o localidades con menor población a través de la conexión satelital. Con este propósito, y en un trabajo de estrecha colaboración con el Gobierno Regional de Antofagasta, entregamos este poste fotovoltaico a la comunidad de Paposo”, señaló Raúl Peñailillo, director de operaciones de Hughes.

La antena tiene una cobertura de 100 metros a la redonda y cuenta con soporte técnico las 24 horas por parte de la empresa Hughes, pero fueron los propios beneficiarios quienes valoraron la conexión a internet satelital. El Director Técnico del Centro Médico Taltal, Rodrigo Tapia, nos comentó las problemáticas que tenían hasta ahora. “En el día a día no podíamos resolver cosas tan pequeñas como exámenes de los usuarios y radiografías, obtener la información se demoraba uno o dos días. Esto nos sirve para seguir ordenándonos porque estamos funcionando con Excel en línea, y algo también muy importante es que tenemos un equipo de telemedicina, pero no lo hemos podido ocupar porque no teníamos internet y ahora sí. Es un avance para la población de la localidad y de la personas que se atienden aquí”, dijo.

En la misma línea, para el alcalde de la comuna de Taltal, Guillermo Hidalgo, la iniciativa impacta positivamente. “Es una tremenda oportunidad porque esta comunidad rural está creciendo, se está modernizando. Hoy día vamos a poder comunicarnos y evitar accidentes por falta de conectividad. Entonces, quiero agradecer al Gobierno Regional, a la Fach y también a la empresa Hughes, que ha hecho posible esta entrega, sobre todo aquí en el Centro Médico”, puntualizó.

De esta forma, y con el tradicional corte de cinta, se dio por inaugurada antena satelital, que no sólo permitirá disminuir la brecha digital, sino que también entregar una posibilidad real de comunicarse en situaciones de emergencia, de manera de informar ubicación, aportar otros datos relevantes y solicitar el apoyo necesario en tiempo real, permitiendo que el desarrollo espacial nacional y la tecnología satelital lleguen realmente a las personas.