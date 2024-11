“Solo por llevarse una cadena de oro dejó sin vida a mi hijo”: Exigen presidio perpetuo para el imputado por asesinato de joven en Antofagasta

La familia de Antonio Rojas, el joven de 23 años asesinado el pasado jueves en un violento intento de robo, presentó una querella por el delito de robo con homicidio, exigiendo la pena de presidio perpetuo calificado para el imputado y que este no pueda acceder a beneficios antes de cumplir 40 años de condena. Desde el sábado, el acusado se encuentra en prisión preventiva.

“Se interpuso una querella criminal por el delito de robo con homicidio, esta acción legal lo que busca es que efectivamente se le aplique la pena máxima asociada a este tipo de delito, en donde tenemos afectados dos bienes jurídicos, derecho a la propiedad y el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de las personas, por lo tanto, como parte querellante estamos solicitando la pena de presidio perpetuo calificado”, indicó Camila Henríquez, abogada penalista del estudio jurídico Gislene Rodríguez, quien representa a Pamela Ávalos, madre de Antonio.

El crimen ocurrió el pasado 31 de octubre, pasadas las 12:30 horas, cuando el imputado abordó a Antonio para robarle una cadena. La intervención de un acompañante evitó el robo en ese momento; sin embargo, minutos después, el agresor, armado con un cuchillo, atacó a la víctima causándole heridas que provocaron su muerte en un centro asistencial.

Respecto al historial del imputado, Henríquez señaló: “Antecedentes penales no tenía, sí tenía por el hecho que estamos frente a un imputado que es comerciante ambulante, eso sí es importante señalar que, si bien tenía ciertos delitos, eran de menor entidad sin ser condenados ninguno”.

La abogada explicó también la secuencia de los hechos: “Al principio, él (imputado) le intenta robar las cadenas a la víctima, luego uno de los testigos los separa, posteriormente la víctima sigue avanzando y luego se puede observar cómo el imputado retrocede, agarra uno de los cuchillos que está en un carro de mango y procede a seguir a la víctima para luego apuñalarlo en 3 oportunidades”.

Pedido de traslado y rechazo familiar

Según Tomás Rojas, hermano de la víctima, el imputado habría intentado entregarse en Chañaral con la intención de cumplir condena allí y no enfrentar a las personas en Antofagasta. “Pensó que lo dejarían preso allá, lo trajeron a Antofagasta para el juicio y ahora está pidiendo que lo devuelvan a Chañaral para cumplir condena en Chañaral, para estar cerca de sus familiares que están recluidos en la cárcel de Chañaral y no enfrentar los problemas que tiene acá”. Tomás expresó su deseo de que el acusado “enfrente como cualquier reo y no darle ningún beneficio de los que quiere él y que pague por lo que hizo”.

Recuerdos y dolor de la familia

Pamela Ávalos, madre de Antonio, describió a su hijo como “un ángel, un niño muy humilde, tranquilo, no era atrevido, sano, de piel, de amor, de corazón”. Antonio, el menor de tres hijos, estaba a punto de comenzar a trabajar en su profesión como operador de maquinaria. “Entraba a trabajar esta semana, sacó su licencia, tenía su profesión, operador de maquinaria, lo que él había estudiado, era el más feliz del mundo”, expresó la madre.

Tomás también recordó a su hermano como “una persona feliz, súper humilde, no tenía problemas con nadie, me ayudaba a mí con las construcciones”.

Desconsolada, la madre de Antonio concluyó: “Solo por llevarse una cadena de oro dejó sin vida a mi hijo, solo deseo justicia, se llevó mi corazón y nada ni nadie me lo devolverá. No se lo deseo a ninguna madre, pero las mamitas que han sufrido este dolor saben el dolor que yo estoy pasando, él debe pagar, debe hacerse justicia que pague, es horrible lo que hizo, ¿por qué hizo eso?”.