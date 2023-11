Antofagasta: Reconocen a Teresa Ramos por Premio Nacional de Artes Escénicas 2023

Delegada Presidencial Antofagasta, Karen Behrens, junto a la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Paulina Larrondo, entregaron un reconocimiento a la destacada actriz y directora de teatro, Teresa Ramos Ramírez, tras recibir el Premio Nacional de Artes Escénicas 2023.

Teresa Ramos, actriz antofagastina con una trayectoria en la escena regional y nacional de más de 60 años y más de 100 montajes a lo largo de su carrera escénica, recibió este reconocimiento a nivel nacional con el Premio Nacional de Artes Escénicas 2023.

“Hoy compartimos un espacio inspirador e importante con nuestra Premio Nacional de Artes Escénicas, Teresa Ramos. Estuvimos comentando la historia del teatro porque Teresa Ramos no solo es una gran actriz sino también una co-constructora del teatro en nuestra región y país (…) la importancia que tiene –este premio- no solo es destacar la genialidad, entrega y profesionalismo de Teresa Ramos, sino también ensalzar el hecho que regiones como Antofagasta hay grandes talentos que han aportado al desarrollo de las artes, y estamos muy contentos de compartir con ella y su familia, una familia de actores y actrices que siguen dando mucho a nuestra región. Así que también muchas felicitaciones por este premio, pero también dar las gracias por la entrega y lo que nos dan, especialmente Teresita Ramos a nuestra región en lo que cultura se refiere”, afirmó la Delegada Presidencial Regional, Karen Behrens Navarrete.

En la oportunidad, la Ministra de la Mujer y EG, Antonia Orellana Guarello, envió un saludo a la homenajeada destacando su aporte a la cultura y visibilizando el aporte de las mujeres en las artes. En ese sentido, la Seremi de la Mujer y EG, Paulina Larrondo, destacó que desde su cartera recibieron esta noticia con alegría, “porque siempre es importante relevar el rol de las mujeres en distintos ámbitos, y las artes no es ajeno a eso. Teresa es reconocida como una gran creadora, actriz, y creemos que este premio viene hacer justicia entorno a eso y por lo tanto, quisimos junto a la Delegada Presidencial expresar nuestra felicidad y nuestro cariño por este reconocimiento que hoy se ha realizado por parte del Gobierno”.

Por su parte, la actriz y Premio Nacional, Teresa Ramos, manifestó su alegría porque siente que este es un premio que alegra a toda una región. “Realmente ha sido muy lindo porque pienso que ha sido no solo la alegría de mi familia sino también del medio, lo bien que se ha recibido la noticia en Antofagasta y en la región. He recibido saludos de Calama, Mejillones, Taltal, y eso me hace saber que este premio se ha valorado en la región. No es solo a Teresa Ramos, sino es un premio al trabajo que se realiza en este territorio, en la comuna y en la región de Antofagasta (…) es una alegría enorme que me ha alegrado a mí y mi familia, sino a toda una región”, puntualizó.