Denuncian presunto desollamiento de perros al interior de restaurante en Calama

Carabineros y funcionarios de la oficina de Tenencia Responsable de la municipalidad de Calama, llegaron hasta un céntrico restaurante de la capital loína, luego que vecinos de un domicilio aledaño denunciaran la presencia de dos cuerpos que parecerían ser de perros.

Según compartieron los denunciantes, cocineras estarían cortando cebolla al lado de dos canes que habrían sido desollados y dejados sobre las barandas de una escalera, tapados con una bolsa.

Al respecto la médico veterinaria de la oficina de Tenencia Responsable municipal, Paulina Carrasco, explicó que la acusación llegó “a través de las agrupaciones promotoras” de la tenencia responsable, por lo que solicitamos apoyo y acudimos con una patrulla de Carabineros al lugar”, concurriendo al lugar junto con personal policial.

Sin embargo, a la llegada de los funcionarios, los presuntos cadáveres no se encontraban en el lugar, por lo que la denuncia fue expandida a la PDI de Calama y Seremi de Salud, “puesto que de no ser canes, no era salubre la manera en la que se tenían almacenados los cuerpos”.