Artista visual y maestro Waldo Valenzuela recibe Premio Regional a las Culturas, las Artes y el Patrimonio “Linterna de Papel” 2023

Este miércoles en dependencias del Liceo Experimental Artístico de Antofagasta, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Claudio Lagos Gutiérrez, en compañía del director del establecimiento educacional, Luis Cortés Alfaro, notificó al destacado maestro y artista visual Waldo Valenzuela Maturana, sobre la obtención del Premio Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio “Linterna de Papel”, el cual fue decidido de manera unánime por el Consejo Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, período 2023-2027.

La distinción, tiene por objetivo relevar y poner en valor el trabajo que diversos actores culturales han efectuado en el transcurso de los años, contribuyendo al desarrollo de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la región de Antofagasta, siendo este año por decisión del Consejo Regional, otorgado a un solo artista regional, recibiendo el reconocimiento Waldo Valenzuela Maturana.

Según informó el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Claudio Lagos Gutiérrez “estamos muy contentos porque este año 2023 el Consejo Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en plenitud de sus funciones decidió en el último Consejo Regional, otorgar el Premio Linterna de Papel por unanimidad al maestro Waldo Valenzuela. Es un premio en mérito a su destacada trayectoria, Don Waldo ya pasa los 91 años y sigue siendo una persona muy activa, pintando, haciendo clases, siendo curador de exposiciones, como el salón de Mayo y Cristo en el Arte”.

“Una persona muy activa intelectual y artísticamente, que está próximo a editar y publicar su libro que abarca la historia del arte desde los tiempos precolombinos hasta la actualidad, o sea una tremenda contribución que tiene que ver con el estudio que él ha hecho toda su vida en torno al arte en la región de Antofagasta, por lo tanto, es un premio que cuesta encontrar a alguien que se le compare o pueda equiparar a competencias en torno a la labor, desarrollo y tradición que ha generado a partir del arte; así que estamos muy contentos como Seremia de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de poder otorgar este premio en conjunto con el Consejo Regional”, complementó la autoridad regional de las Culturas.

En tanto, Waldo Valenzuela Maturana, manifestó su emoción en torno al premio, que recibe por segunda vez puesto que el año 2013 lo recibió en la categoría de Artes Visuales, siendo este año obtenido como único artista distinguido. “Creo que el reconocimiento tiene dos dimensiones, el reconocimiento a mi trayectoria, que yo diría que lo único que he hecho en mi vida ha sido dibujar, pintar y profundizar el reconocimiento de la historia del arte y enseñarlo a los demás. He sido maestro de niños, jóvenes, adultos jóvenes y también gente de la tercera edad.”

El artista agregó que “he tenido alumnos de dibujo, de pintura y de la historia del Arte de las diversas edades y creo que la otra dimensión de esta distinción es que lleva el título de una crónica de arte que nos dejó de herencia Andrés Sabella que fue el creador de la Linterna de Papel en las Últimas Noticias, en El Mercurio y los que conocimos a Andrés quisimos seguir cultivando esa pequeña crónica cultural y artística que es la Linterna de Papel, por lo tanto, me siento profundamente signado por el espíritu del maestro Sabella que yo diría que es un poeta, dibujante, acuarelista; fue un hombre de acción también social y creo que la figura de Andrés no tiene fondo, es como un océano que uno puede profundizar y profundizar y no termina y no acaba de conocerlo”.

Trayectoria Waldo Valenzuela

Don Waldo Valenzuela Maturana es un reconocido artista visual, docente y maestro de numerosos y reconocidos artistas visuales regionales como Juan Salva, Jaime Cabrera y Marko Franasovic, entre otros; impulsor también de variadas iniciativas como “Cristo en el Arte”, reconocimientos como el Ancla de Oro (1998) e inspirador de la creación de la Pinacoteca del Liceo Experimental Artístico de Antofagasta, la cual lleva su nombre en su honor (2019).

Cabe destacar que el Premio Regional a las Culturas, las Artes y el Patrimonio “Linterna de Papel”, considera la entrega del galardón “Linterna de Papel” en una ceremonia que se realizará el próximo 7 de diciembre en auditorio del Liceo Experimental Artístico y la suma única en dinero de $15.000.000.