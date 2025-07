Inician sumarios a tres locales del sector norte de Antofagasta por graves faltas sanitarias

Las fuentes de soda “Llamarada” y “Tamborcito”, junto al local “Rico Pollo a las Brasas”, ubicados en el sector Las Rocas–Trocadero, al norte de Antofagasta, fueron sumariados por la Autoridad Sanitaria debido a diversas falencias. Los locales se exponen a sanciones que van desde un décimo hasta mil UTM, tras la fiscalización que se realizó en el marco de un nuevo operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Pública.

Así lo dio a conocer la Seremi de Salud (S), Leonor Castillo, destacando que la acción inspectiva contó además con la participación del Servicio de Impuestos Internos, Sernac, Inspección del Trabajo y Carabineros de la 5ta Comisaría La Portada.

Falencias

La personera detalló que la fuente de soda “Llamarada” no posee la resolución sanitaria correspondiente para elaborar platos preparados, servicio que se encontraba prestando al momento de la fiscalización. A ello, se suma la presencia de grasa y aceite con obstrucción en ductos de ventilación,

máquinas conservadoras que no cuentan con control de frío y tubos de gas con instalación deficiente.

En cuanto a la fuente de soda “Tamborcito”, Leonor Castillo comentó la falta de aseo en cocina; lavaplatos con óxido, presencia de grasa y aceite con obstrucción en ductos de ventilación, manipuladoras de alimentos con falta de aseo en manos y uñas largas, productos sin rotular y máquinas conservadoras con presencia de alimentos para el consumo mezclado con otros crudos.

Respecto de Rico Pollo a las Brasas, explicó que el inicio del sumario obedeció a la falta de orden en el lugar, deficiencias de aseo en sector de manipulación de alimentos y falta de una bodega.

Ante esto, el Seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés-Monroy de la Fuente, manifestó que “estas acciones de fiscalización que estamos desarrollando en varios puntos de Antofagasta, no sólo abordan temas sanitarios y de seguridad, sino también informalidad laboral, evasión de impuestos, posibles abusos hacia los consumidores“.

Otras transgreciones

En cuanto a la fiscalización del Servicio de Impuestos (SII), se generó una infracción a la fuente de soda “Llamarada” por no emisión de documento, mientras que la Inspección del Trabajo, detectó que una de sus empleadas no contaba con contrato firmado, no constatándose el pago y declaración de imposiciones pagadas.

Paralelamente el Sernac corroboró que los 3 locales estaban sin información del jefe del local. A esto se sumó el hecho de que las cartas de precios no cumplían con la difusión a clientes en el caso de las fuentes de soda.

En tanto, Carabineros por su parte realizó 12 controles de identidad, 10 controles vehiculares y 2 citaciones al juzgado de policía local por infracción a la Ley de Tránsito, además de resguardar la seguridad de los fiscalizadores.