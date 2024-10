Antofagasta brilla en Cali: Compañía de Teatro deslumbra en Festival Internacional

El grupo teatral, que ya había participado en el festival en 2022, fue nuevamente invitado a este prestigioso evento en Colombia, consolidando su éxito internacional.



Por segunda vez, la Compañía de Teatro de la Universidad de Antofagasta fue invitada al Festival Internacional de Teatro de Cali (FITCALI). Este año presentaron One More Time, uno de sus más recientes trabajos, con funciones los días 25 y 26 de septiembre.



Ambas presentaciones se realizaron en la Casa de los Títeres a sala llena, lo que emocionó al director de la compañía, Raúl Rocco: “El público recibió la obra con gran espontaneidad y soltura. Fueron funciones emotivas y de profunda conexión”.



Myriam Mora, directora del FITCALI, elogió al grupo chileno,indicando que “Fue un honor contar con una compañía de tan alta calidad y con personas tan maravillosas”.

La presencia de la Compañía de Teatro de la Universidad de Antofagasta marca un hito que augura futuros intercambios artísticos y culturales con una de las ciudades más importantes de Colombia.

El creador de One More Time, Danilo Llanos, comentó sobre la relevancia de esta experiencia:“Este ha sido un punto de inflexión para One More Time. La obra entra en una nueva etapa, ya que confirma su relato universal. El público caleño se sumergió en los códigos de la obra, generando un convivio muy interesante. Esto nos demuestra que aún queda mucho camino por recorrer con esta pieza”.

Actualmente, la Compañía de Teatro de la UA trabaja en nuevos proyectos mientras espera la restauración del Teatro Pedro de la Barra, que será inaugurado el próximo año.