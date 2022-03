“Amenazaron con demandar”: Residente afirma que J Balvin trató de censurar la canción que destroza al “niño de Medellín”

En lo que ha sido denominado un “asesinato musical de 9 minutos” el ex Calle 12 Residente envió un duro mensaje al reggaetonero colombiano J Balvin en la Sessions #49 de Bizarrap.

La canción rápidamente se viralizó en redes sociales volviéndose lo más comentado. Sin embargo, días previos a su lanzamiento Residente afirmó que J Balvin habría tratado de impedir que saliera al aire dicha composición.

El ex integrante de Calle 13 sostuvo que “amenazaron con demandar a mi sello si yo sacaba el tema y le pidieron una llamada al presidente de mi disquera para que me detuviera que no saque el tema, por una simple tiradera que no es completamente para él, no me importa si me demanda”

¿Qué dice la canción?

La canción es una dura crítica contra uno de los representantes más exitosos del reggaetón y a otros exponentes del género por incapacidad de componer, racismo, machismo, uso de auto-tune, entre otras.

“Estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo/ Asomando la mirada como un cocodrilo en el Río Nilo/ Ajustando un par de cuenta’ pendiente’ ante’ de que llegue Milo”, dice el principio de la letra, cuyo registro está dividido en tres capítulos.

“Hoy les tumbo el marketing de un tirón/ Como tumbamo’ las estatua’ de Cristóbal Colón/ Yo rompo esta chatarra/ Como rockero en los 80 rompiendo su guitarra/ Con el Resi tú te embarra’/ Hasta mis verso’ se volvieron alcoholico’ porque hay demasiada’ barra’/ Yo vengo del calentón/ Desde Trujillo suenan lo’ tambore’ en la calle, ro-po-pom-pom/ No hay discusión, hasta mi hermano Don.

“Yo no creo que la’ estrella’ de las plataforma’ digitale’/ Ni en tour Billboards de cremita de pastel/ Ni en tus historia’ de Instagram, Dolce&Gabbana y Cartier/ Solo creo en mi nivel/ Y en el cabrón de mi lápi’ corriendo por encima del papel”, agrega.

“Voy a rebajarme con un bobolón/ le canta a Spongebob y a Pokemón” (Referencia a Agua, tema de Balvin creado para el filme The SpongeBob Movie Sponge on the Run“.

Y llega el momento en que lo nombra directamente: “Josecito no tienes calle/ por eso tienes los nudillos blanditos”. Después endurece el tono: “Eres un imbécil con tinte de cabello/ que puso a mujeres negras con cadenas de perro en el cuello” (Referencia a la canción Perra del colombiano, donde en el video efectivamente aparecían mujeres negras domadas por él).

Luego parece apuntar a todos los emblemas del reggaetón: “Si los meto a todos en una licuadora/ sale una batida de mierda/ Pa dos minutos de canción tienen veinte escritores/ Hasta los manejadores son compositores/ Quinientos dólares por un boleto señores/ por brincar como un pendejo vestido de colores/ No se puede ser el líder campeón de campeones/ si te escribieron todas tus fucking canciones”.

“Este pendejo es racista y no lo sabe”, “eres más falso que un hot dog sin ketchup ni pan” y “qué esperan de este fracasado/ criado por su papá/ un influencer frustrado”, remata.

VIDEO