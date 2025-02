Padres exigen justicia tras muerte de su hijo en guardería clandestina en Antofagasta

El fallecimiento de un niño en una guardería clandestina del campamento Esperanza, en la población Villa Constancia de Antofagasta, ha generado conmoción y un llamado urgente de su familia para esclarecer las circunstancias de su muerte. Paralelamente, vecinos del sector han denunciado amenazas tras exponer el caso.

La tragedia ocurrió el pasado martes cuando la madre del menor, al retirarlo del domicilio donde lo había dejado al cuidado de una mujer, se percató de que su hijo no respondía y tenía signos preocupantes como labios morados y frialdad corporal. Desesperada, intentó reanimarlo mientras lo trasladaba a un centro asistencial, pero al llegar al Hospital Regional de Antofagasta, se confirmó su fallecimiento.

Investigación en curso y denuncias de amenazas

El diputado Sebastián Videla, quien ha seguido de cerca el caso, expresó su preocupación por la seguridad de los vecinos que han denunciado la existencia de esta guardería clandestina, asegurando que han recibido amenazas de muerte.

“No podemos permitir que vecinos que denuncien la muerte de un pequeño en una guardería clandestina sean amenazados de muerte. He conversado con varias personas que viven en este sector y tienen miedo de dar a conocer la situación real que sucede en el entorno, con otros ilícitos que deben ser investigados. Es por eso que hago el llamado al Gobierno, con el cual me he comunicado, para poder fiscalizar este sector y buscar a los responsables también de otras situaciones que suceden en este sector. Esta investigación se ha decretado secreta y tengo la convicción de que se va a llegar hasta las últimas consecuencias y que paguen con cárcel los involucrados”, declaró el parlamentario.

En tanto, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) lleva adelante las diligencias del caso. La investigación se mantiene bajo secreto, lo que ha generado inquietud en la familia del menor, quienes han denunciado la falta de información clara por parte de las autoridades.

Dolor e indignación en la familia

La abuela del niño manifestó su indignación y cuestionó la actuación de las autoridades en el caso, asegurando que han enfrentado múltiples obstáculos para obtener respuestas.

“Me encuentro muy indignada con las autoridades de Chile, quizás porque mi hija es extranjera y el papá también. Hay mucha negligencia, veo yo. No sabemos qué está pasando. Nos han negado información. Primero nos dijeron que nos iban a entregar el cuerpo y luego nos dijeron que no, que faltaban informes. Esto es una pelota que va de un lado a otro. Yo lo único que quiero es que se esclarezca este caso, que haya justicia y que esa mujer pague por el crimen oa quien esté encubriendo”, señaló.

Por su parte, el padre del menor hizo un llamado a la comunidad a aportar testimonios que ayuden a esclarecer lo ocurrido.

“Estamos pidiendo testigos para que nos ayuden, así sean testigos anónimos que lleguen allá y digan lo que han visto. Si hay alguien que le ha pasado algo ahí, que de pronto hayan escuchado algo, me serviría mucho porque esto no puede quedar así”, expresó.

Exigencia de justicia y medidas de control

Los padres del menor fallecido exigen que se investigue a fondo lo sucedido y que se tomen medidas para evitar que otra familia pase por la misma tragedia.

“Ese día yo llego como todos los días. Llego y dejo a mi hijo a eso de las 9 más o menos de la noche. Estaba despierto, le dejo su juguito, su leche, sus pañales y me voy a mi trabajo. Cuando regreso, la señora demora como 20 minutos en abrir la puerta. Yo sigo tocando porque me tengo que llevar a mi hijo. Cuando me lo entrega, me doy cuenta de que tiene los labios morados, unas venitas marcadas en la mejilla y estaba frío Intento friccionarlo, hacer de todo, porque yo quería creer que mi hijo seguía vivo” , relató la madre del niño.