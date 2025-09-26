VIDEO | Graves acusaciones en Antofagasta: Denuncian que empresas ligadas a Serviu estarían depositando escombros ilegalmente en La Chimba

Una grave denuncia sobre presuntas infracciones ambientales se dio a conocer en el sector La Chimba de Antofagasta, luego de que quedara en evidencia que empresas ligadas al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) estarían trasladando escombros de manera ilegal hacia un vertedero clandestino.

La situación, que fue expuesta tras una fiscalización realizada por el diputado Videla, no solo constituye una infracción grave a la normativa, sino que afecta directamente a los vecinos del sector. Los residentes de La Chimba se encuentran expuestos a focos de contaminación y riesgos sanitarios debido a la operación del vertedero clandestino.

Ante la gravedad de la situación, el parlamentario hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para intensificar la fiscalización y aplicar sanciones a las empresas responsables. El objetivo de esta acción es proteger la salud y la calidad de vida de la comunidad de Antofagasta y frenar la persistente infracción a la ley.

