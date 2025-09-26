Colocan primera piedra del mejoramiento de la Ruta 24 en Cuesta Montecristo–Chuquicamata en la región de Antofagasta

La ministra de Obras Públicas, Jéssica López, la delegada presidencial regional de Antofagasta, Karen Behrens y el seremi de Obras Públicas, Pedro Barrios, encabezaron la ceremonia de “Primera Piedra del proyecto de Mejoramiento de la Ruta 24”, sector Cuesta Montecristo-Chuquicamata, el cual considera una inversión de 43 mil millones de pesos para mejorar desde el kilómetro 50 al km 72 de la Ruta 24, en el sector de la Cuesta Montecristo hasta la bifurcación en la localidad de Chuquicamata, lo que aporta al desarrollo económico y beneficia directamente a más de 165 mil habitantes de Calama, María Elena, Tocopilla y toda la Región de Antofagasta.

La ministra López señaló desde el acceso a Chuquicamata que “estamos poniendo la primera piedra de esta obra tan importante: más de cuarenta mil millones de pesos que vamos a invertir desde el Ministerio de Obras Públicas para mejorar ostensiblemente esta ruta tan importante, que conecta Calama con Chuquicamata, y que nos lleva hasta la Ruta 5 y hasta Tocopilla. Es una gran obra y muy importante para nuestro ministerio, para la región y para Chile”.

Por su parte, la delegada Behrens destacó que “esta obra se suma con un gran presupuesto y tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones de seguridad de la ruta. Aquí sabemos que pasan muchos camiones, hay mucho tránsito industrial, pero también de los contratistas y los trabajadores de la minería. Por lo tanto, necesitamos mejorar esas condiciones”.

Mejoras

El proyecto considera mejoramientos en curvas para que permita una velocidad de 80 Km/h y la construcción de terceras pistas o pistas lentas en aquellos sectores de pendientes fuertes. También considera un paso superior sobre el cruce a Chuquicamata, para lo cual se construirá un enlace “tipo trompeta”, conformado por dos lazos y dos ramales, para permitir los movimientos de entrada y salida hacia Chuquicamata.

Las obras, que deberían concluir en el primer trimestre de 2028, incluyen también el mejoramiento geométrico de la ruta; la reposición del pavimento existente; la ampliación de las bermas; la construcción del paso superior vial; la habilitación de terceras pistas; elementos de seguridad vial y proyectos de iluminación y paisajismo.

Esta obra propicia la continuidad del desarrollo y el crecimiento económico interno y externo del país, robusteciendo esta vía como una de las alternativas que conforman el Corredor Bioceánico del Trópico de Capricornio.