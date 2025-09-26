Más de 6 mil clientes afectados por corte masivo de luz en Antofagasta

Un masivo corte de suministro eléctrico afecta este viernes a más de 6.000 clientes en Antofagasta, principalmente en el sector centro y sur de la ciudad.

De acuerdo con el mapa de afectación publicado por la empresa CGE, la interrupción comprende desde la zona del centro comercial Espacio Urbano hasta las inmediaciones del Estadio Regional Calvo y Bascuñán, incluyendo calles céntricas y residenciales.

La compañía informó que la falla se debe a un problema en instalaciones de transmisión y que personal técnico ya se encuentra realizando maniobras para restablecer el servicio. La hora estimada de reposición fue fijada para las 18:00 horas de este viernes 26 de septiembre.

Noticia en Desarrollo.

Informamos a nuestros clientes de la comuna de #Antofagasta, que la interrupción del suministro eléctrico se debe a una falla en instalaciones de transmisión. Personal técnico realiza maniobras para restablecer el servicio. Seguiremos informando. pic.twitter.com/7FAjUXL7Dq — CGE Clientes (@CGE_Clientes) September 26, 2025