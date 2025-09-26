16.6 C
Antofagasta
Viernes 26 de Septiembre del 2025 16:06
Facebook Instagram Twitter
Antofagasta

Más de 6 mil clientes afectados por corte masivo de luz en Antofagasta

La interrupción se debe a una falla en instalaciones de transmisión, según informó CGE, que estima la reposición del servicio a las 18:00 horas de este viernes.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

Un masivo corte de suministro eléctrico afecta este viernes a más de 6.000 clientes en Antofagasta, principalmente en el sector centro y sur de la ciudad.

De acuerdo con el mapa de afectación publicado por la empresa CGE, la interrupción comprende desde la zona del centro comercial Espacio Urbano hasta las inmediaciones del Estadio Regional Calvo y Bascuñán, incluyendo calles céntricas y residenciales.

La compañía informó que la falla se debe a un problema en instalaciones de transmisión y que personal técnico ya se encuentra realizando maniobras para restablecer el servicio. La hora estimada de reposición fue fijada para las 18:00 horas de este viernes 26 de septiembre.

Noticia en Desarrollo.

WhatsApp Image 2025 09 26 at 11.23.11

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Investigan muerte de mujer al interior del vivero municipal de Antofagasta
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.