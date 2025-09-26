VIDEO | Finalizó en un choque: Cuatro chilenos de 15 a 20 años detenidos tras robo y persecución en Antofagasta

La noche de este jueves 25 de septiembre, cerca de las 23:00 horas, Carabineros logró la detención de cuatro personas que se desplazaban en un vehículo robado desde el sector norte de Antofagasta. Se trata de dos hombres de 16 y 20 años y dos mujeres de entre 15 y 20 años, todos de nacionalidad chilena.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el automóvil había sido sustraído minutos antes y fue ubicado por una patrulla que realizaba un recorrido preventivo por avenida Andrés Sabella, ubicada en el centro alto de la ciudad. Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes iniciaron la huida, lo que desencadenó una persecución que terminó en la intersección de calle Sucre, donde el vehículo robado colisionó con otro automóvil particular.

Tras el choque, los involucrados intentaron escapar a pie, pero fueron rápidamente reducidos y detenidos por personal de Carabineros. Tanto los ocupantes del vehículo robado como del automóvil particular resultaron con lesiones leves.

Por disposición de la Fiscalía de Menores, se instruyó la concurrencia de la SIP y Labocar para las pericias de rigor, además de dejar a todos los imputados a la espera de control de detención.

Video: @antofainformados.