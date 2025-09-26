Anuncian mejoras y construcción de nuevos CESFAM en Antofagasta con millonarios fondos aprobados

Una gran noticia para los usuarios que se atienden en la Atención Primaria de Salud de la comuna fue dada a conocer esta tarde tras la aprobación de recursos por parte del Gobierno Regional para el mejoramiento y construcción de nuevos Centros de Salud Familiar. Esto permitirá descongestionar el sistema de salud en los actuales ocho CESFAM que actualmente administra la Corporación Municipal de Desarrollo Social.

La aprobación de 2 mil 200 millones de pesos permitirá mejorar CESFAM (Centro Sur, Central Oriente, Corvallis, Rendic y Norte) así como la construcción de nuevos Centros de Salud en el norte, centro y sur para entregar mejor atención a los 305 mil usuarios que tiene el sistema actualmente.

El secretario general ejecutivo de la CMDS, Jonathan Vergara, expresó su alegría y optimismo al concretar con éxito una promesa de la actual administración municipal para solucionar la alta congestión que se da en los CESFAM.

“Hoy gracias al trabajo que ha realizado la CMDS y el Gobierno Regional, se han aprobado 2 mil 200 millones de pesos que van en directo beneficio de los vecinos de la comuna de Antofagasta aportando 50 mil nuevos cupos para poder descongestionar la red de salud de nuestra ciudad”, expresó Vergara.

En tanto la directora de Salud de CMDS, Rossana Díaz, agregó “hoy el Consejo Regional ha aprobado los fondos para renovar varios CESFAM pero además nos ha autorizado y entregado los recursos para tener nuevos CESFAM. Esto implica que los 305 mil usuarios que atendemos van a tener nuevos lugares para atenderse mucho más cerca de sus casas y significa también que van a estar más cómodos en las salas de espera. Nuestros funcionarios van a tener sus boxs en mejores condiciones y todos vamos a ganar. Gracias infinitas al GORE porque esta noticia es para celebrarla en toda la ciudad”.

Con la aprobación de recursos, la Atención Primaria de Salud da un paso significativo hacia el fortalecimiento del sistema público de salud y en ese sentido el secretario ejecutivo de la CMDS agradeció a los equipos técnicos tanto de la CMDS como del Gobierno Regional al lograr tan exitoso resultado y en tan corto plazo.