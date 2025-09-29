Denuncian nueva toma ilegal en Antofagasta: Solicitan intervención de autoridades para frenar la ocupación

Vecinos del sector Pedregal Norte en Antofagasta han denunciado una nueva toma ilegal de terrenos en la comuna. La situación fue expuesta públicamente por el diputado Sebastián Videla a través de su cuenta de X, quien compartió imágenes que demuestran el hecho.

Ante la denuncia de la comunidad, el parlamentario informó que acaba de solicitar la intervención del Ministerio de Seguridad para abordar la problemática. La acción busca evitar que “estos actos ilegales sigan afectando a nuestras comunidades”, según expresó el propio Videla.

La denuncia se centra en el sector de Pedregal Norte y se suma a la preocupación constante de la ciudadanía por la proliferación de ocupaciones ilegales, las cuales generan diversas problemáticas territoriales y de seguridad.

