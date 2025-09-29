Formalizan a dos adultos y dos menores por violento robo en sector Coviefi de Antofagasta

Un violento robo con violencia e intimidación registrado el pasado 25 de septiembre en un domicilio del sector Coviefi terminó con cuatro personas formalizadas: dos adultos y dos menores de edad.

Según expuso la Fiscalía de Antofagasta durante la audiencia, los imputados ingresaron a la vivienda, donde intimidaron a la víctima con un cuchillo, lo golpearon y lo obligaron a entregar su celular, otras especies y las llaves de su vehículo.

Con el automóvil en su poder, los involucrados huyeron hacia el centro de la ciudad. El vehículo fue detectado por Carabineros, lo que dio inicio a una persecución que concluyó en la intersección de calle Andrés Sabella con Sucre, tras colisionar con otro automóvil.

Por petición del Ministerio Público, el tribunal decretó prisión preventiva para los dos adultos y la internación provisoria de los dos menores, todos por la causal de peligro para la seguridad de la sociedad.

El Juzgado de Garantía fijó un plazo de 70 días para la investigación.