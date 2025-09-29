16.2 C
Antofagasta
Miércoles 1 de Octubre del 2025 05:57
Facebook Instagram Twitter
Policiales

Formalizan a dos adultos y dos menores por violento robo en sector Coviefi de Antofagasta

La Fiscalía informó que los imputados intimidaron a la víctima con un cuchillo, lo golpearon y huyeron en su vehículo, siendo detenidos tras una persecución policial.

Por Lesly Lara
Tiempo de lectura: Menos de min.

Lea también:

Lesly Lara
Lesly Lara

Un violento robo con violencia e intimidación registrado el pasado 25 de septiembre en un domicilio del sector Coviefi terminó con cuatro personas formalizadas: dos adultos y dos menores de edad.

Según expuso la Fiscalía de Antofagasta durante la audiencia, los imputados ingresaron a la vivienda, donde intimidaron a la víctima con un cuchillo, lo golpearon y lo obligaron a entregar su celular, otras especies y las llaves de su vehículo.

Con el automóvil en su poder, los involucrados huyeron hacia el centro de la ciudad. El vehículo fue detectado por Carabineros, lo que dio inicio a una persecución que concluyó en la intersección de calle Andrés Sabella con Sucre, tras colisionar con otro automóvil.

Por petición del Ministerio Público, el tribunal decretó prisión preventiva para los dos adultos y la internación provisoria de los dos menores, todos por la causal de peligro para la seguridad de la sociedad.

El Juzgado de Garantía fijó un plazo de 70 días para la investigación.

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Doctora pediatra resultó gravemente herida en presunto femicidio frustrado en Calama
Artículo siguiente
Denuncian nueva toma ilegal en Antofagasta: Solicitan intervención de autoridades para frenar la ocupación
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.