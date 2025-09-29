23.3 C
Doctora pediatra resultó gravemente herida en presunto femicidio frustrado en Calama

La profesional pediatra fue encontrada grave en su domicilio y permanece hospitalizada en el recinto donde trabaja, según informó el medio Calama en Línea.

Por El Diario de Antofagasta
La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Calama se encuentra indagando un posible femicidio frustrado en contra de una doctora de nacionalidad venezolana, especialista en pediatría y residente en la comuna.

De acuerdo con información publicada por el medio Calama en Línea, la médico fue encontrada en su domicilio en condiciones graves y trasladada al Hospital Carlos Cisternas, donde permanece internada y donde además se desempeña profesionalmente.

La PDI trabaja para dar con el presunto responsable del hecho, mientras la comunidad venezolana residente en Calama convocó a una manifestación pacífica con globos blancos en apoyo a la doctora agredida.

