El fallido “Bierfest on tour”: SERNAC exige explicaciones y compensación a organizadores por doble cancelación en Antofagasta

La Dirección Regional del SERNAC de Antofagasta citó a declarar al representante legal de la empresa responsable del evento “Bierfest on tour”, Rodrigo Saavedra Rodríguez, para conocer en detalle los mecanismos de compensación para las personas afectadas, tras la suspensión, reprogramación y cancelación de la actividad.

De acuerdo con los antecedentes, denuncias y reclamos ingresados por los consumidores afectados, hasta la fecha, no se habrían materializado las devoluciones del dinero correspondientes a los tickets de las entradas ni tampoco compensaciones.

“Esta situación ha generado diversas dificultades que han debido enfrentar los consumidores, tales como falta de información, reclamos y devolución de sus dineros que no han sido atendidos de forma oportuna por parte de los responsables”, señaló el Director Regional del SERNAC, Fernando Sepúlveda.

El Servicio Nacional del Consumidor, conforme a lo dispuesto en la Ley, establece normas sobre la protección de los derechos de los consumidores, entre ellas, la facultad de citar a declarar a los representantes legales, administradores, asesores y dependientes de las entidades sometidas a su fiscalización.

De no asistir a esta citación, la empresa se arriesga a que el SERNAC solicite al Juzgado de Policía Local una orden de arresto para que su representante legal concurra a la cita.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON “BIERFEST ON TOUR”?

Originalmente la festividad había sido anunciada para los días 18 y 19 de julio en el Club de Rodeo de Antofagasta, pero fue suspendida tras una fiscalización de Carabineros por no cumplir con los permisos correspondientes.

A raíz de esa situación, el evento fue reprogramado para el fin de semana del 15 y 16 agosto, esta vez, en la explanada del Estadio Regional Calvo y Bascuñán de la capital regional, pero nuevamente fue cancelado por no contar con las autorizaciones correspondientes.

La suspensión del evento se comunicó a través de redes sociales y dejó sin respuesta a los cientos de personas que habían adquiridos sus entradas con semanas de anticipación, situación que se agravó, ya que las y los asistentes han reclamado que no se han materializado las devoluciones del valor de las entradas a pesar de haber efectuado los requerimientos respectivos por los canales oficiales.