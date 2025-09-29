Incautan más de un millón de cajetillas de cigarrillos de contrabando en la región de Antofagasta

Carabineros logró un importante golpe al contrabando en la región de Antofagasta, con la incautación de más de 1 millón 191 mil cajetillas de cigarrillos ilegales, cuyo avalúo supera los $3.334 millones de pesos.

El primer procedimiento ocurrió la madrugada del sábado 27 de septiembre en la Ruta 5 Norte, kilómetro 1575, cuando personal de la Tenencia de María Elena fiscalizó un camión que trasladaba más de 533 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando. En el lugar fueron detenidos el conductor y su acompañante, uno chileno y otro extranjero.

Horas más tarde, en la Ruta 1 a la altura del kilómetro 47, en el sector Taltal–Paposo, Carabineros constató el volcamiento de un camión que transportaba 658 mil cajetillas. El vehículo fue hallado sin ocupantes y la carga fue trasladada a la Dirección de Aduanas.

El comandante Néstor Romo, prefecto (s) de Antofagasta, destacó que este tipo de ilícitos está directamente vinculado al crimen organizado: “El contrabando de cigarrillos no es un delito menor, es un delito que alimenta al crimen organizado”.

Según cifras de Carabineros, en lo que va de 2025 se han decomisado más de 10,5 millones de cajetillas en la región, un 84,5% más que en el mismo período de 2024, lo que equivale a casi $30 mil millones que las organizaciones criminales dejaron de percibir.

Estos operativos forman parte de la estrategia implementada por la Zona de Carabineros de Antofagasta desde octubre de 2023, enfocada en desarticular redes vinculadas al crimen organizado y reforzar la seguridad en las rutas estratégicas del norte del país.