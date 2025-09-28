Camión con contrabando volcó en la Ruta 1 de Taltal y ocupantes se dieron a la fuga

Un camión cargado con cigarrillos de contrabando volcó la tarde del sábado 27 de septiembre en la Ruta 1, a la altura del kilómetro 47, en el sector de la playa Cachinales, comuna de Taltal.

De acuerdo con lo informado por Antofagasta TV, al momento de la llegada de Carabineros los ocupantes del vehículo ya no se encontraban en el lugar, por lo que se realizan diligencias para dar con el chofer y eventuales acompañantes.

El volcamiento provocó que gran parte de la carga quedara esparcida en la carretera, manteniendo el tránsito interrumpido por varias horas, hasta que se habilitó un espacio para la circulación en la ruta.