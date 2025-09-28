15.6 C
Antofagasta
Martes 30 de Septiembre del 2025 07:45
Facebook Instagram Twitter
Taltal

Camión con contrabando volcó en la Ruta 1 de Taltal y ocupantes se dieron a la fuga

El accidente se produjo la tarde del sábado 27 de septiembre en las inmediaciones de la playa Cachinales, según informó Antofagasta TV. El hecho mantuvo el tránsito cortado por varias horas.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.
Imágenes: Antofagasta TV
Imágenes: Antofagasta TV

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

Un camión cargado con cigarrillos de contrabando volcó la tarde del sábado 27 de septiembre en la Ruta 1, a la altura del kilómetro 47, en el sector de la playa Cachinales, comuna de Taltal.

De acuerdo con lo informado por Antofagasta TV, al momento de la llegada de Carabineros los ocupantes del vehículo ya no se encontraban en el lugar, por lo que se realizan diligencias para dar con el chofer y eventuales acompañantes.

El volcamiento provocó que gran parte de la carga quedara esparcida en la carretera, manteniendo el tránsito interrumpido por varias horas, hasta que se habilitó un espacio para la circulación en la ruta.

Camión volcado mantiene cortada la Ruta 1 en Taltal

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
En el Día Mundial contra la Rabia: Salud llama a vacunar mascotas y entrega consejos de prevención
Artículo siguiente
“Todos los fines de semana”: Denuncian ruidos molestos recurrentes en el sector sur de Antofagasta
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.