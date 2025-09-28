15.6 C
Antofagasta
Martes 30 de Septiembre del 2025 07:57
Facebook Instagram Twitter
Noticia Útil

En el Día Mundial contra la Rabia: Salud llama a vacunar mascotas y entrega consejos de prevención

La Seremi de Salud de Antofagasta recordó que la vacunación es obligatoria y entregó recomendaciones para prevenir el contagio de esta enfermedad, que sigue presente en murciélagos y puede transmitirse a personas y otros animales.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.
Imagen: Referencial.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

En el marco del Día Mundial contra la Rabia, conmemorado cada 28 de septiembre, la Seremi de Salud de Antofagasta llamó a la comunidad a mantener las vacunas de sus mascotas al día, destacando que la rabia es una zoonosis viral que puede afectar a todos los mamíferos, incluidos los seres humanos, y que se transmite principalmente por mordeduras o arañazos de animales contagiados.

Si bien en Chile no se registran casos de rabia variante canina desde 1972, la autoridad sanitaria recordó que la rabia en murciélagos está presente en gran parte del territorio nacional, por lo que es fundamental prevenir el contagio.

Recomendaciones para la comunidad

Las autoridades indicaron que la primera vacunación debe aplicarse cuando el animalito cumpla dos meses de edad, con un refuerzo al año, y luego realizar revacunaciones periódicas según lo que indique su veterinario y la normativa vigente.

Además, se recomendó:
• Mantener techos y aleros sin grietas u orificios, y colocar mallas en ventanas para evitar el ingreso de murciélagos.
• Reconocer síntomas en perros y gatos, como agresividad, parálisis o cambios de conducta.
• Estar alerta a murciélagos que tengan dificultad para volar, estén desorientados o vuelen de día, ya que pueden estar infectados.

Qué hacer en caso de riesgo

¡Suscríbete GRATIS y recibe las noticias por WhatsApp!

En caso de ser mordido o arañado por un animal con sospecha de rabia, se debe lavar la herida de inmediato con agua y jabón y acudir de urgencia a un centro de salud. Asimismo, si se encuentra un murciélago enfermo o muerto, no debe manipularse y se debe informar de inmediato a la autoridad sanitaria o llamar a Salud Responde (600 360 7777).

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Comienza plan de televigilancia en Antofagasta con instalación de la primera cámara en La Portada
Artículo siguiente
Camión con contrabando volcó en la Ruta 1 de Taltal y ocupantes se dieron a la fuga
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.