15.6 C
Antofagasta
Martes 30 de Septiembre del 2025 07:42
Facebook Instagram Twitter
Antofagasta

Comienza plan de televigilancia en Antofagasta con instalación de la primera cámara en La Portada

La iniciativa contempla la instalación de 100 equipos en toda la comuna, con monitoreo 24/7 desde la municipalidad. La primera cámara fue ubicada en el estacionamiento de La Portada, considerado un punto crítico.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 2 min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

Con la instalación de la primera cámara de televigilancia en el sector de La Portada, la municipalidad dio inicio al proyecto de seguridad que contempla la implementación de 100 equipos en distintos puntos de la ciudad.

El alcalde Sacha Razmilic, destacó el hito señalando que se trata de un compromiso adquirido por su administración. “Estamos contentísimos, esta es la primera cámara de las 100 que se van a instalar en los próximos días (…) Este proyecto fue financiado con recursos del FNDR del 2023 que no tuvo movimiento en su momento, lo reactivamos durante este año, levantamos la licitación y hoy ya estamos viendo los resultados”, explicó.

El jefe comunal agregó que “las nuevas cámaras son de operación solar, cuentan con resolución de 10 megapixeles, visión nocturna y estarán conectadas a una central de monitoreo en la municipalidad que funcionará las 24 horas del día, los siete días de la semana. La primera fue instalada en el estacionamiento de La Portada, lugar identificado como punto crítico por la ocurrencia de fiestas clandestinas y otros hechos delictivos”.

De acuerdo con el cronograma, entre noviembre y diciembre deberían estar operativas las 100 cámaras, que se sumarán a las 30 que actualmente funcionan en la comuna.

El director de Seguridad Pública, Gonzalo Castro, enfatizó la relevancia del proyecto. “En términos de seguridad está comprobado que la televigilancia tiene un impacto más que positivo en la prevención, además de aportar medios de prueba una vez que se cometen delitos. Antofagasta tiene una cobertura sumamente baja, solo 30 cámaras y con este proyecto avanzamos hacia estándares más razonables”, indicó.

La cobertura abarcará desde el aeropuerto en el norte hasta Caleta Coloso en el sur, con énfasis en puntos estratégicos determinados por análisis criminológicos, además de lugares de interés comunitario como colegios, centros de salud, plazas y parques públicos.

¡Suscríbete GRATIS y recibe las noticias por WhatsApp!

Por su parte, el director de SECOPLAN, julio Santander, explicó que este avance se suma a otras iniciativas municipales, “vamos poniendo a tono a toda la ciudad en materia de seguridad, este sistema se complementa con procesos de patrullaje en el sector de La Chimba, que también incluirán televigilancia en el área del exvertedero”.

Con esta iniciativa, el municipio busca fortalecer la seguridad, prevenir delitos y entregar mayor tranquilidad a los vecinos.

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Principio de incendio en lubricentro movilizó a Bomberos en sector norte de Antofagasta
Artículo siguiente
En el Día Mundial contra la Rabia: Salud llama a vacunar mascotas y entrega consejos de prevención
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.