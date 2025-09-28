Principio de incendio en lubricentro movilizó a Bomberos en sector norte de Antofagasta

Un principio de incendio se registró cerca de las 23:28 horas del pasado sábado 27 de septiembre en el sector norte de Antofagasta, específicamente en la intersección de Puerto Natales con Montegrande.

Según informó la Central de Alarmas de Bomberos, hasta el lugar concurrieron las unidades B-6, B-8 y Q-1 para combatir las llamas que se originaron en el segundo piso de un lubricentro.

El oficial a cargo señaló que la situación fue rápidamente controlada, evitando su propagación a otras estructuras. Además, se realizaron labores de ventilación en el inmueble y posteriormente las unidades retornaron a sus cuarteles.

No se reportaron personas lesionadas, mientras Carabineros colaboró en el control del tránsito en el área durante la emergencia.