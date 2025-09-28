Denuncian ocupación irregular en humedal del sector norte de Antofagasta

Una nueva denuncia ciudadana pone en el centro de la discusión la necesidad de resguardar los ecosistemas de la zona norte de Antofagasta. A través de la plataforma “X”, el usuario @eltemukno compartió imágenes que muestran a una persona instalada con una carpa en pleno humedal urbano ubicado en el sector de La Chimba.

En la publicación, el denunciante advierte que este tipo de ocupaciones informales convierte el lugar en “baño y basural”, lo que genera un serio riesgo para la biodiversidad. Además, hizo un llamado a las autoridades para realizar labores de limpieza en el borde costero.

Los humedales presentes en Antofagasta son unos de los ecosistemas más importantes de la región, al albergar aves migratorias, especies nativas y un frágil equilibrio ecológico. La presencia de asentamientos humanos y el uso indebido de este espacio amenazan su conservación y el objetivo de resguardar la flora y fauna que allí habitan.