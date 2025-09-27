14.6 C
Antofagasta
Sábado 27 de Septiembre del 2025 21:49
Taltal

Camión volcado mantiene cortada la Ruta 1 en Taltal

El tránsito se encuentra interrumpido en el kilómetro 47, a la altura de Tierra del Moro, mientras Carabineros trabaja en el lugar.

Por Lesly Lara
Un camión volcado este sábado 27 de septiembre mantiene totalmente cortado el tránsito en la Ruta 1, en el sector de Tierra del Moro, comuna de Taltal. El hecho se registró a la altura del kilómetro 47, donde el vehículo de carga quedó atravesado en la vía, impidiendo el paso en ambas direcciones.

Carabineros de Taltal informó a Radio Definición que la emergencia afecta también la conexión desde Paposo hacia Taltal. Por esta razón, se recomendó a los conductores utilizar la Ruta 5 Norte como alternativa para dirigirse hacia Antofagasta.

Se trata de una noticia en desarrollo, por lo que se espera mayor información durante las próximas horas.

