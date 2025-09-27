Volcamiento de vehículo se registró en el sector centro sur de Antofagasta

Pasadas las 12:41 horas de este sábado 27 de septiembre, la Central de Alarmas de Bomberos de Antofagasta despachó sus unidades R-3 y B-10 hasta la intersección de Avenida Argentina con General Borgoño, luego de recibir el llamado por un volcamiento de vehículo.

De acuerdo con información preliminar, se trató de la colisión de dos vehículos menores, lo que provocó el volcamiento de uno de ellos. Los dos ocupantes fueron atendidos en el lugar por personal bomberil hasta que llegó el Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), para su respectiva evaluación.

Hasta el momento se desconocen más detalles sobre el suceso.