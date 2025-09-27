Concurso fotográfico invita a retratar la belleza y desafíos de los humedales de Chile

Con el objetivo de visibilizar y proteger los ecosistemas de los humedales a nivel nacional, Fundación Kennedy, organización dedicada a la conservación ambiental y la educación, lanzó la sexta versión del Concurso Nacional de Fotografía “Descubriendo los Humedales de Chile”.

La fundación, que también tiene presencia en Antofagasta, busca incentivar el respeto por estos espacios únicos a través de la fotografía. “Si amas la naturaleza y fotografía, este concurso es para ti. Queremos que muestres la belleza, biodiversidad y desafíos que enfrentan los humedales de nuestro país”, señalan desde la organización.

La invitación está dirigida a todas las personas residentes en el país, sin distinción de edad, nacionalidad u ocupación. Las fotografías deben mostrar la belleza escénica, la biodiversidad, las interacciones humanas o las amenazas que afectan a los humedales, ya sean urbanos, rurales o silvestres.

Categorías y novedades

El certamen premiará las mejores imágenes en tres categorías principales: Belleza Escénica, Habitantes del Humedal y Humedales bajo Amenaza. Además, contempla menciones honrosas para Joven Explorador, Fotografía con tu celular y Ganador del Público.

Además, como gran novedad para esta versión, se entregará el “Gran Premio del Jurado”, el mayor reconocimiento del concurso.

¿Cómo participar?

La recepción de fotografías estará abierta hasta las 23:59 horas del domingo 9 de noviembre de 2025. Todos los detalles, bases y el formulario de participación están disponibles en www.fundacionkennedy.cl y en la biografía del perfil de Instagram de la fundación. También puedes acceder directamente haciendo Click Aquí.