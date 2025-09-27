Nuevo pulmón verde para Antofagasta: Parque René Schneider abrirá sus puertas para beneficiar a más de 12 mil vecinos

Tras semanas de trabajo de coordinación y colaborativo entre la Municipalidad de Antofagasta, la seremi del MINVU y el Serviu Región de Antofagasta, se logró contar con el documento que permite la recepción del proyecto Parque Rene Schneider, el que no estuvo exento de complicaciones durante su construcción y posterior a ello, en el proceso de recepción fina, hechos que quedan atrás para dar paso al trabajo de retiro del cierre perimetral para la apertura a uso público.

Esta es una obra con un monto de inversión que superó los 2.440 millones de pesos, provenientes del Gobierno Regional mediante el FNDR, entregará 13.329 m2 de espacios de esparcimiento, con el que se espera beneficiar a más de 12.000 habitantes dela ciudad, parque que se emplaza en el sector de borde cerro de la población René Schneider, puntualmente en Avenida Padre Alberto Hurtado, entre calles Covadonga y Los Morros, y cuenta con una construcción que a pesar de su desnivel se logró la sectorización cuidadosa de miradores, plazas y paseos de modo lograr una buena adecuación a la pendiente sin construir muros de contención sobre dimensionados. Todo estos conectados por un sistema de circulaciones alternado entre rampas y escaleras, logrando una continuidad en los recorridos y otorgando un circuito de accesibilidad universal completo.

Víctor Gálvez Astudillo, director de Serviu Región de Antofagasta, insistió en que este acercamiento y trabajo en conjunto con el municipio fue clave en buscar la solución, ya que en la misma línea del municipio, se logró el bien de los vecinos, “que importante es sentarse junto a servicios y entidades que buscan al bien de la comunidad y así lo indicó desde un inicio la actual administración municipal, y eso se agradece, ya que para todos la demora en la entrega de este proyecto, había ido ocasionando complicaciones para los vecinos y vecinas del sector. Hoy la empresa constructora puede iniciar el retiro del cierre perimetral, para prontamente hacer la apertura al público”.

Cabe destacar que el trabajo realizado por las distintas instituciones sorteó las complicaciones y demoras producto de factores externos, como conexiones eléctricas pendientes por parte de CGE y sumado al tema de las fugas de agua que la empresa a cargo, ya fueron subsanadas, tal como lo detalló Julio Santander, director de Secoplan del municipio de Antofagasta, “está toda la colaboración para cumplir con el proceso normativo y poder entregar el parque a uso. Este es un proyecto que ha pasado por un historial difícil y que debe llegar a buen puerto y centrarnos en resolver y avanzar en infraestructura pública para que el Serviu pueda tramitar de buena manera la etapa final”, puntualizó Julio Santander, quien agregó que, a lo anterior, se suma el apoyo municipal con servicios de vigilancia mientras se ejecuta el retiro del cierro y arreglo de solera.

Con este avance, se espera programar la entrega formal para las próximas semanas, ya que se debe contar con el retiro completo del cierre perimetral por parte de la empresa constructora, detalles entregados por Paula Monsalves Manso, quien valoró el trabajo multisectorial, “es importante la articulación multisectorial, con ello podemos alcanzar los objetivos que nos hemos planteado como Ministerio y en sintonía con la municipalidad beneficiar a los vecinos y vecinas del sector, y de la ciudad, ya que este es un parque que sin duda alguna beneficiará a Antofagasta”, esto dejando denotar que la comunidad ya se ha acercado a conocer este nuevo espacio público, y al cual las autoridades insisten en el llamado a cuidar la nueva infraestructura.