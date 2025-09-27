15.6 C
Antofagasta
Martes 30 de Septiembre del 2025 08:07
Denuncias

VIDEO | Denuncian grave acumulación de basura en sector Nicolás Tirado con Los Leones al norte de Antofagasta

La página @basural.nicolas.tirado expuso en redes sociales el crítico escenario que se vive en el lugar, usado para dejar residuos y donde incluso se han registrado hechos de violencia.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.
Imagen: Captura de pantalla - @basural.nicolas.tirado, vía Instagram.

Durante la jornada de este 27 de septiembre, la cuenta de Instagram @basural.nicolas.tirado compartió un video que muestra la gran cantidad de basura acumulada este sábado en la intersección de Nicolás Tirado con Los Leones, en el sector norte de Antofagasta. Según sus administradores, esta situación se repite a diario y ha convertido el lugar en un foco de contaminación y riesgo para la comunidad.

De acuerdo con la denuncia, el sector es utilizado habitualmente para el depósito de residuos, además de ser transitado por empresas de áridos que transportan material y grupos que se reúnen para realizar, según han indicado previamente, “otras actividades”, incluyendo episodios de violencia que han sido reportados por vecinos.

A través de este registro, la página busca visibilizar esta problemática y generar conciencia sobre la urgente necesidad de cuidar este espacio. Además, hace un llamado a las autoridades y a las mismas empresas que usan estos caminos a tomar medidas concretas, establecer controles y reforzar la vigilancia para evitar que el lugar siga siendo un vertedero improvisado.

Video

Video: @basural.nicolas.tirado, vía Instagram.

