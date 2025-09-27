Tenis internacional y acceso gratuito: Antofagasta recibe torneo ATP en el Autoclub

Durante ocho días, Antofagasta se transformará en la capital del tenis de alto nivel al recibir una nueva edición del ATP Challenger Dove Men+Care. El certamen se desarrollará en las canchas del Autoclub, desde el 28 de septiembre al 5 de octubre, y contará con la Municipalidad de Antofagasta y la Corporación Municipal de Deportes y Recreación (CMDR) como principales impulsores.

El alcalde de Antofagasta y presidente del directorio CMDR, Sacha Razmilic, destacó la importancia de que la ciudad albergue un evento deportivo internacional de estas características. “Estamos orgullosos y muy contentos de colaborar como municipio, para que este evento internacional se desarrolle en nuestra comuna, que posee un enorme potencial deportivo”, señaló.

Por su parte, el director ejecutivo de la CMDR, Braulio Otárola, valoró la llegada del torneo y el hecho de ser, por primera vez, coorganizadores principales. “Esto representa una gran oportunidad tanto para Antofagasta como para nuestros deportistas locales y nacionales. Va en línea con nuestra misión de fomentar y acercar el deporte a toda la comunidad”, sostuvo.

El campeonato reunirá a destacados tenistas posicionados entre el top 100 y el 283 del ranking ATP. Entre los más esperados se encuentran los chilenos Cristián Garín, Tomás Barrios y Matías Soto, quienes buscarán sumar puntos clave para sus carreras.

El director del circuito, Horacio de la Peña, subrayó que la realización del torneo en Antofagasta “democratiza el acceso a la élite del tenis” al permitir que jugadores nacionales y locales compitan por puntos valiosos sin necesidad de grandes inversiones en el extranjero.

Por primera vez, el torneo contará con acceso gratuito para el público, lo que generó que todas las entradas diarias ya se encuentren agotadas, asegurando así un lleno total y un ambiente vibrante durante la competencia.