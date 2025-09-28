“Todos los fines de semana”: Denuncian ruidos molestos recurrentes en el sector sur de Antofagasta

En horas de la madrugada de este domingo 28 de septiembre, cerca de la 01:00 horas, el usuario @De_Perilla compartió un video a través de la plataforma “X” donde expresó su malestar frente a ruidos constantes en el sector sur de la ciudad. Según se aprecia en el registro, este sería en la zona donde se encuentran espacios de entretenimiento, como discotecas.

“Alcalde, cómo soluciona este problema de todos los fines de semana que afectan la calidad de vida de miles de vecinos“, indicó en el post, haciendo un llamado a la Municipalidad, Carabineros y medios locales.