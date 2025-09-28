15.6 C
Antofagasta
Martes 30 de Septiembre del 2025 08:07
Facebook Instagram Twitter
Denuncias

“Todos los fines de semana”: Denuncian ruidos molestos recurrentes en el sector sur de Antofagasta

El usuario @De_Perilla, manifestó a través de "X" su malestar por los ruidos recurrentes en la zona, haciendo un llamado a las autoridades.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.
Imagen: Captura de video - @De_Perilla, vía X.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

En horas de la madrugada de este domingo 28 de septiembre, cerca de la 01:00 horas, el usuario @De_Perilla compartió un video a través de la plataforma “X” donde expresó su malestar frente a ruidos constantes en el sector sur de la ciudad. Según se aprecia en el registro, este sería en la zona donde se encuentran espacios de entretenimiento, como discotecas.

Alcalde, cómo soluciona este problema de todos los fines de semana que afectan la calidad de vida de miles de vecinos“, indicó en el post, haciendo un llamado a la Municipalidad, Carabineros y medios locales.

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Camión con contrabando volcó en la Ruta 1 de Taltal y ocupantes se dieron a la fuga
Artículo siguiente
Avisan fuertes vientos y marejadas en la costa entre Taltal y Constitución
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.