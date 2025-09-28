Avisan fuertes vientos y marejadas en la costa entre Taltal y Constitución

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) emitió un aviso por viento fuerte de componente sur que afectará el área oceánica entre Taltal y Constitución, válido entre el lunes 29 y el martes 30 de septiembre, según el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso.

En el caso de Taltal, se esperan las siguientes condiciones:

Lunes 29 de septiembre: viento S/SW de 20–30 nudos (≈37–55 km/h) y marejada a gruesa con olas de 2,0–3,5 m.

Martes 30 de septiembre: viento S/SW de 20–30 nudos, disminuyendo a 15–20 nudos (≈27–37 km/h), con marejada a gruesa de 2,0–3,5 m.

El aviso también detalla el comportamiento en otros tramos de la costa:

Sector Taltal a Tongoy: Lunes: S/SW 20–30 nudos, marejada a gruesa 2,0–3,5 m. Martes: S/SW 20–30 nudos bajando a 15–20 nudos, marejada a gruesa 2,0–3,5 m.

Sector Tongoy a Los Vilos: Lunes: S/SW 25–35 nudos, marejada a gruesa 2,0–3,5 m. Martes: S/SW 25–35 nudos disminuyendo a 20–25 nudos, marejada a gruesa 2,0–3,5 m.

Sector Los Vilos a Constitución: Lunes: S/SW 20–30 nudos, ocasional 35 nudos, marejada a gruesa 2,5–4,0 m. Martes: S/SW 25–35 nudos, marejada a gruesa 2,5–4,0 m.



La autoridad marítima recalcó que estas condiciones pueden generar marejadilla a marejada en bahías y rompiente en el borde costero, por lo que llamó a extremar la precaución en actividades marítimas, pesqueras, deportivas y recreativas.

El aviso rige hasta el martes 30 de septiembre y eventuales cambios serán informados oportunamente por los organismos oficiales.