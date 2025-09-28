15.6 C
Antofagasta
Martes 30 de Septiembre del 2025 08:09
Facebook Instagram Twitter
Taltal

Avisan fuertes vientos y marejadas en la costa entre Taltal y Constitución

SENAPRED informó que el fenómeno se presentará desde este lunes 29 hasta el martes 30 de septiembre, con vientos de hasta 35 nudos y olas que podrían llegar a 4 metros.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.
Archivo: Marejadas en el borde costero de Antofagasta

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) emitió un aviso por viento fuerte de componente sur que afectará el área oceánica entre Taltal y Constitución, válido entre el lunes 29 y el martes 30 de septiembre, según el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso.

En el caso de Taltal, se esperan las siguientes condiciones:

  • Lunes 29 de septiembre: viento S/SW de 20–30 nudos (≈37–55 km/h) y marejada a gruesa con olas de 2,0–3,5 m.
  • Martes 30 de septiembre: viento S/SW de 20–30 nudos, disminuyendo a 15–20 nudos (≈27–37 km/h), con marejada a gruesa de 2,0–3,5 m.

El aviso también detalla el comportamiento en otros tramos de la costa:

  • Sector Taltal a Tongoy:
    • Lunes: S/SW 20–30 nudos, marejada a gruesa 2,0–3,5 m.
    • Martes: S/SW 20–30 nudos bajando a 15–20 nudos, marejada a gruesa 2,0–3,5 m.
  • Sector Tongoy a Los Vilos:
    • Lunes: S/SW 25–35 nudos, marejada a gruesa 2,0–3,5 m.
    • Martes: S/SW 25–35 nudos disminuyendo a 20–25 nudos, marejada a gruesa 2,0–3,5 m.
  • Sector Los Vilos a Constitución:
    • Lunes: S/SW 20–30 nudos, ocasional 35 nudos, marejada a gruesa 2,5–4,0 m.
    • Martes: S/SW 25–35 nudos, marejada a gruesa 2,5–4,0 m.

La autoridad marítima recalcó que estas condiciones pueden generar marejadilla a marejada en bahías y rompiente en el borde costero, por lo que llamó a extremar la precaución en actividades marítimas, pesqueras, deportivas y recreativas.

El aviso rige hasta el martes 30 de septiembre y eventuales cambios serán informados oportunamente por los organismos oficiales.

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
“Todos los fines de semana”: Denuncian ruidos molestos recurrentes en el sector sur de Antofagasta
Artículo siguiente
Repartidor que perdió visión en Mejillones tras disparo de Carabineros recibirá $150 millones de indemnización
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.