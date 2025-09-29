MOP inaugura obras de pavimentación que mejoran la conectividad en Sierra Gorda

Sierra Gorda cuenta con nuevas obras de conectividad tras la inauguración de la pavimentación de la Avenida Salvador Allende, principal acceso desde la Ruta 25, y de la calle estructurante Nueva 3. Los trabajos fueron ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección General de Concesiones (DGC), en el marco del contrato de la Concesión Vial Rutas del Loa.

La ceremonia de entrega fue encabezada por la ministra de Obras Públicas, Jéssica López, junto a autoridades regionales como la delegada presidencial Karen Behrens, la alcaldesa de Sierra Gorda, Adriana Rivera, y el seremi de Obras Públicas, Pedro Barrios.

El seremi Barrios explicó que se trata de una obra adicional al proyecto de ampliación a doble vía de la Ruta 25 que conecta Carmen Alto con Calama. “Estas obras responden a un compromiso adquirido con la comunidad de Sierra Gorda y hoy son una realidad, con una inversión cercana a los 3 mil millones de pesos, que permitirá mejorar la conectividad peatonal y vehicular”, señaló.

Además de la pavimentación, en la Avenida Salvador Allende se construyó un paradero de buses para facilitar el ingreso al centro urbano y se desarrolló un proyecto de paisajismo en torno a la vía.

Con estas mejoras, se espera fortalecer la conectividad de Sierra Gorda con el resto de la región de Antofagasta, apoyar la prestación de servicios a usuarios de la Ruta 25 y contribuir al desarrollo económico local en una zona clave para la actividad productiva del país.