Dos bolivianos y un chileno formalizados por tráfico de drogas tras incautación de 140 kilos en Calama

En prisión preventiva quedaron dos ciudadanos bolivianos y un chileno, formalizados por la Fiscalía de Calama por el delito de tráfico de drogas, tras ser detenidos en el marco de una investigación que permitió interceptar 140 kilos de marihuana destinados a la ciudad de Calama y posteriormente a la zona central del país.

Según informó la Fiscalía, la detención fue realizada por Carabineros del OS7, quienes desarrollaron diligencias en virtud de la Ley 20.000. En ese contexto, los dos ciudadanos bolivianos fueron capturados al interior de un domicilio en Calama, mientras que el imputado chileno fue interceptado cuando se movilizaba en un vehículo.

En el procedimiento se incautaron además teléfonos celulares, un automóvil y otros elementos de interés para la investigación.

El Juzgado de Garantía de Calama decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los tres imputados, considerando el peligro que representan para la seguridad de la sociedad. Asimismo, se fijó un plazo de 90 días para la investigación.