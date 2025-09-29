Colisión entre microbús y camioneta dejó un lesionado en Antofagasta

Un accidente de tránsito se registró cerca de las 09:12 horas de este lunes 29 de septiembre en el sector norte de Antofagasta, específicamente en la intersección de Nicolás Tirado con avenida Óscar Bonilla.

De acuerdo con información entregada por la Central de Alarmas de Bomberos, se trató de una colisión entre un microbús de la línea 103 y una camioneta, hasta donde acudieron las unidades BR-8 y B-10.

El oficial a cargo informó que se prestó apoyo al SAMU en la atención de un lesionado, quien posteriormente fue derivado para su traslado.