Grandes figuras reclaman un estadio propio para la Universidad de Chile￼

Cada vez son más voces las que se alzan en contra de la situación anómala de un club como la Universidad de Chile; en concreto, el hecho de no poder contar con un estadio propio para la U. Como bien refirió Rodrigo Goldberg, antiguo gerente deportivo de la entidad, la necesidad radica en el sentido de pertenencia, en tener “un lugar que es tuyo”. El ex jugador afirma, además, que ha percibido poco interés de algunas administraciones que parecen temer la reacción de los vecinos a tener un estadio cerca de sus casas, ya que existieron algunos proyectos serios en un pasado reciente, pero que no consiguieron materializarse.

A su voz se han unido otras como la del ídolo del club, Johnny Herrera, que afirmó sin tapujos: “A cualquier hincha le gustaría tener una casa propia”; aunque el jugador apuntó más allá de las administraciones para señalar también a algunos dirigentes, a los que acusó de realizar “malas gestiones” y no consolidar el proyecto en Santa Rosa. Con el Estadio Nacional en obras, el esfuerzo por encontrar cancha provisional donde jugar como local es todo un periplo, y el futuro no parece dar muestras para ser optimistas al respecto, a pesar de que los encuentros más cercanos se encuentran ya apalabrados.

El último en manifestarse ha sido Alejandro Fabbri, el popular periodista argentino, que puso como ejemplo las enormes dificultades que tuvo la U para jugar contra Unión Española. Fabbri se muestra enormemente sorprendido de esta situación con uno de los grandes del fútbol de Sudamérica y apela a buscar una solución conjunta por parte de los diversos actores implicados en esta problemática, tanto instituciones, como hinchas y directiva, además de mostrar su perplejidad ante la negativa de algunos municipios a acoger el proyecto de construcción de un estadio propio, consiguiendo un terreno y procediendo a la edificación.

Lo cierto es que resulta incomprensible que un club de esta trayectoria no cuente con un estadio propio en el que acoger a sus numerosos aficionados para jugar "en casa". En la actualidad, el equipo sigue con su carácter nómada cuando actúa como local, pero eso resulta impropio para una entidad de tamaña historia, que cuenta con una potente hinchada y tiene a patrocinadores de primer nivel. En el caso de la U, acaban de recuperar a Daniela Zamora para el equipo femenino, quienes son, por cierto, las actuales campeonas nacionales.

La surrealista situación vivida con Unión Española ha hecho que el tema vuelva a ponerse sobre la mesa, especialmente tras la actitud del rival, que ha llegado a exigir que el partido aplazado les sea contabilizado como victoria, ya que los problemas de la U para encontrar cancha, y con ellos dicho aplazamiento, podrían representar un incumplimiento de los reglamentos de la competición.

Todo ello, sumado a la dificultad añadida para disponer de la cancha habitual por su preparación para los Juegos Panamericanos, que también afecta a la posibilidad de adquirir un terreno en el Parque Cerrillos por las mismas razones, ha provocado que el sueño de la afición, así como las promesas electorales de las distintas directivas no lleguen a materializarse, aumentando así el desencanto de los aficionados y de diversas figuras relevantes de la historia del club y del fútbol en general. Sin embargo, sus hinchas han superado momentos difíciles en el pasado y su empuje puede llevarlos a superar esta situación con la ilusión, las voces de grandes figuras y un esfuerzo de su directiva.