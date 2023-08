Las reacciones del fútbol femenino chileno ante beso no consensuado de Luis Rubiales a Jenni Hermoso tras ganar el mundial

El pasado 20 de agosto, el equipo femenino español le ganó 1 – 0 a Inglaterra en el Mundial de Fútbol 2023. En medio de la celebración tras conseguir el primer título como campeonas del mundo, el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, besó sorpresivamente a la jugadora Jennifer Hermoso, lo que desencadenó una serie de opiniones divididas en el mundo del balompié. Las deportistas chilenas no se han quedado atrás, pronunciándose a través de redes sociales en apoyo a Hermoso.

Las reacciones

Iona Rothfeld, futbolista y presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF), expresó su malestar en entrevista con la Agencia EFE, frente a lo ocurrido en España. “Esto es síntoma del sistema tremendamente machista y misógino al que estamos la jugadoras sujetas día a día porque este es el cotidiano de ellas”, comentó.

A su vez, comentó sobre el accionar de Luis Rubiales posterior al polémico beso. “Es denunciable no sólo porque ejerció poder accediendo al cuerpo de Jenni sin consentimiento, sino que después falseó las palabras de las jugadoras y se acercó a las familias para limpiar su nombre”, sentenció la dirigente.

Por su parte, la reconocida arquera Christiane Endler calificó como “inaceptable y bochornoso” lo efectuado por Rubiales, además de exigir la salida del presidente de la Federación.

“Más aún delante de la FIFA, la Reina y en el momento más televisado del Mundial. No me quiero imaginar lo que puede hacer detrás de cámaras y los pero es que él no ve el problema”, recalcó.

La representante de La Roja Femenina, quien además es muy amiga de la española Hermoso, informó sobre el estado de la actual campeona. “Jenni no la está pasando bien. Es una situación de la que nadie debería preocuparse después de ganar una Copa del Mundo, ni una situación que a ninguna mujer en general le gustaría vivir”, mencionó la deportista.

De igual forma, otras jugadoras han decidido sumarse en respaldo de Jennifer Hermoso a través de redes sociales. “Más aún delante de la FIFA, la Reina y en el momento más televisado del Mundial. No me quiero imaginar lo que puede hacer detrás de cámaras y los pero es que él no ve el problema”, recalcó.

La representante de La Roja Femenina, quien además es muy amiga de la española Hermoso, informó sobre el estado de la actual campeona. “Jenni no la está pasando bien. Es una situación de la que nadie debería preocuparse después de ganar una Copa del Mundo, ni una situación que a ninguna mujer en general le gustaría vivir”, mencionó la deportista.

De igual forma, otras jugadoras han decidido sumarse en respaldo de Jennifer Hermoso a través de redes sociales.