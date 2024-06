¿Charles Aránguiz de regreso a Cobreloa? Su primo no lo descarta

En una reciente entrevista con En La Línea Deportes, Mario Sandoval, actual volante de Cobreloa y primo de Charles Aránguiz, dejó abierta la posibilidad de que el destacado futbolista del Inter de Porto Alegre regrese a su club de origen en Chile.

Mario Sandoval reconoció que ha escuchado rumores sobre la posible llegada de Aránguiz, aunque aclaró que no ha tenido comunicación directa con él sobre el tema. “Por ahí me comentaron algo. No he hablado con él, no tengo idea si llega o no”, confesó Sandoval.

El primo del mediocampista chileno mostró su entusiasmo ante esta posibilidad, afirmando que sería un sueño para los fanáticos de Cobreloa ver nuevamente a Aránguiz vistiendo la camiseta del equipo. “Si fuese así sería un sueño para la gente de Cobreloa”, expresó.

Sandoval, quien también está recuperándose de molestias musculares que lo han mantenido fuera de los entrenamientos en Calama esta semana, añadió: “Sería ideal si viene o sino será quizás para más adelante”. Con esto, deja una puerta abierta para un eventual regreso de Charles Aránguiz al fútbol chileno, en medio de especulaciones que también lo vinculan con la Universidad de Chile.

La posibilidad de que Charles Aránguiz regrese a Cobreloa ha generado expectativa entre los seguidores del club, quienes sueñan con ver al talentoso mediocampista nuevamente en el equipo donde inició su carrera profesional.