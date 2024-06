Nadadora chilena se convierte en la primera persona sudamericana en completar Desafío de los Siete Mares

La mañana de este viernes 21 de junio, la nadadora chilena Bárbara Hernández registró un histórico hito para el deporte nacional tras convertirse en la primera sudamericana en completar el Desafío de los Siete Mares.

La “Sirena de Hielo” cruzó esta mañana el estrecho de Tsugaru, finalizando el desafío mundial, tras 11 horas y 40 minutos en las gélidas aguas japonesas.

“Estrecho de Tsugaru, no fuiste fácil ni amigable, no somos amigos pero gracias, mil gracias por darme la oportunidad que tanto esperamos”, comentó la nadadora a través de sus redes sociales, donde compartió la hazaña.

Asimismo, confesó que “Tuve tanto miedo de no terminar, de que me sacaran del agua, una corriente favorable que jamás se entendió con el viento, me tuvo peleando esa llegada casi 12hrs en aguas que cambiaron de temperatura que terminé a 15°C con un frío de tanto tragarme agua del mar y respirando cada 5-7 hasta 9 brazadas. Sube y baja y a golpes por horas, pero muy atenta a no chocar con la embarcación”, agregó.

Y es que, según relató la deportista a Radio BioBío, el reto consiste en cruzar a nado aguas abiertas de larga distancia: El Canal del norte (33,7 km), el Estrecho de Cook (26 km), el Canal de Molokai (41,8 km), el Canal de la Mancha (34 km), el Canal de Catalina (33,7 km) y el Estrecho de Gibraltar (14,4 km). Sumados al Estrecho de Tsugaru, completan más de 230 kilómetros de nado en aguas a mar abierto.

Según relató en una conversación con Radio BíoBío, “Pensé mucho en mi familia, empecé estos nados con con tres miembros de mi familia que ya no están y también pensé mucho en mi equipo, que siempre a estado a mi lado”.