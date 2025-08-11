Deportes Antofagasta golea a Cobreloa en el clásico regional y se mete en la pelea en la Primera B

Deportes Antofagasta consiguió un triunfo clave en la Primera B al derrotar este domingo por 3-0 a Cobreloa, en una nueva edición del clásico del norte jugado en el Estadio Calvo y Bascuñán.

El conjunto mostró solidez defensiva y efectividad en ataque, abriendo la cuenta a los 22 minutos con un tanto de Andrés Souper. Ocho minutos más tarde, Richard Paredes amplió la ventaja con un potente remate, y en el segundo tiempo Tobías Figueroa selló la goleada a los 82’, desatando la alegría de los hinchas locales.

Impacto en la tabla

Con esta victoria, Deportes Antofagasta llegó a 28 puntos y se ubica octavo, a solo dos unidades de la zona de liguilla por el ascenso. Cobreloa, en cambio, se mantiene sexto con 30 puntos, perdiendo la oportunidad de acercarse a los líderes Copiapó, Santiago Wanderers y San Marcos, todos con 33 unidades.

El desarrollo del partido

El “Puma” dominó gran parte del primer tiempo, generando peligro desde el inicio con remates de Tobías Figueroa que obligaron al portero visitante Hugo Araya a intervenir. Tras los goles de Souper y Paredes, Cobreloa intentó reaccionar, pero la defensa antofagastina y las atajadas de Fernando Hurtado evitaron el descuento.

En la segunda parte, el cuadro loíno quedó con un jugador menos tras la expulsión de Luis García, y Antofagasta aprovechó la superioridad numérica para controlar el juego. El gol de Figueroa en el tramo final cerró una victoria contundente, que alimenta la ilusión del cuadro nortino de meterse en la postemporada.