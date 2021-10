Glaciares suizos pierden 1% de volumen pese al verano frío que tuvieron y las nevadas que se han registrado

Pese a que en el último año se vivió un verano con temperaturas bajas y han pasado por varias nevadas, el cambio climático no da marcha atrás y los resultados, de las malas prácticas climáticas, serán cada vez peor.

Este martes 19 de octubre, la Academia Suiza de Ciencias Naturales informó que los glaciares suizos disminuyeron su volumen un 1%, lo que equivale a 400 millones toneladas de hielo, en 2021. Desde la organización señalaron que esto se debe al cambio climático, como consecuencia de la contaminación.

Ante esto, pese a que en el último año se vivió un verano con temperaturas bajas y han pasado por varias nevadas, el cambio climático no da marcha atrás y los resultados, de las malas prácticas climáticas, serán cada vez peor. En este contexto, aclararon que se registró una menor pérdida de hielo que en 2013, sin embargo, no se puede frenar la disminución del volumen de los glaciares.

Los expertos, analizaron 22 glaciares suizos, en todos ellos se nota una disminución de hielo en los últimos 12 meses. Esta situación no es una novedad en si, pero según lo explicado el problema y preocupación se origina porque comúnmente se puede recuperar un porcentaje de lo perdido, no obstante, en este caso, no se ha visto un aumento en el hielo.

Publicidad

“A nivel de la meteorología, en 2021 se reunieron las condiciones para dar un respiro a los glaciares. Lamentablemente, en época de cambio climático, ni un ‘buen’ año basta para los glaciares (…) La pérdida de volumen ha continuado, aunque menos rápidamente, a pesar de la nieve abundante en invierno y un verano relativamente fresco y cambiante”, informaron a través de un comunicado, publicado por Agence France-Presse.

Además, en el documento, detallaron que la nieve que cayó en el mes de julio pudo proteger parcialmente a los glaciares, de hecho la cantidad caída es la mayor registrada desde 1914. Confiadamente, se pensó que esta protección duraría más tiempo, pero al llegar septiembre el deshielo fue demasiado notorio.