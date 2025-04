“No te la acepto”: El día en que Mario Vargas Llosa confrontó y paró en seco a Axel Kaiser

La muerte del escritor Mario Vargas Llosa ha generado una oleada de recuerdos sobre su inmenso legado literario, pero también reabrió el debate sobre su controvertido paso por la política. El Nobel de Literatura peruano no solo fue uno de los intelectuales más influyentes del mundo hispano, sino también una figura marcada por giros ideológicos y polémicas declaraciones.

Desde su juventud como militante comunista hasta su papel como símbolo del liberalismo y la derecha latinoamericana, Vargas Llosa transitó un complejo arco político. En Perú, pasó de ser uno de los más duros críticos del fujimorismo a apoyar abiertamente a Keiko Fujimori, hija del expresidente condenado por violaciones a los derechos humanos.

En Chile, su paso no estuvo exento de controversia. En 2021, en plena pandemia, brindó su respaldo al entonces candidato presidencial de ultraderecha José Antonio Kast, a través de una videollamada con militantes de su partido. “No existe alternativa sino ganar la elección”, afirmó el escritor en aquel encuentro virtual, donde también arremetió contra la izquierda y la acusó de recurrir a “la calumnia y la caricatura de la oposición”.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de su incursión en el debate político chileno ocurrió en 2018, durante una conversación con el economista Axel Kaiser. El evento, titulado ¿Qué es ser liberal?, fue organizado por la plataforma La Otra Mirada y se realizó en el Hotel W, en Santiago.

Durante la conversación, Kaiser intentó relativizar los regímenes autoritarios, sugiriendo que “hay dictaduras menos malas”. Ante ello, Vargas Llosa respondió con firmeza:

“Esa pregunta yo no te la acepto. No la acepto, porque parte de una cierta toma de posición previa: que hay dictaduras buenas o que hay dictaduras menos malas. No, las dictaduras son todas malas”.

Y añadió:

“Algunas dictaduras pueden traer beneficios económicos a ciertos sectores, pero el precio que se paga por eso es un precio intolerable e inaceptable”.

La frase se viralizó y sigue siendo recordada como una de las intervenciones más contundentes del escritor, marcando un punto de inflexión en el debate sobre libertades y regímenes autoritarios en América Latina.

VIDEO: