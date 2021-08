Hoteles de Tránsito: Una real pesadilla para quienes llegan a Chile

Cocha y Travel Security son los dos hoteles que el Ministerio de Salud habría impuestos para que las personas que llegaran del exterior hicieran su cuarentena. Estas dos residencias se habrían embolsado casi 3.500 millones de pesos por las comisiones que han ganado por ser residencia de tránsito. Cuyos directivos, según lo informado en un reciente reportaje de El Desconcierto, tendrían vínculos con el presidente Sebastián Piñera.

Esta gran cantidad de dinero fue juntada gracias a las cuarentenas obligatorias que exige el Minsal para que las personas en el extranjero puedan entrar al país. Si bien esta medida es efectiva para prevenir la propagación del virus, lo cierto es que las personas han tenido que endeudarse para poder pagarlos, ya que sus tarifas son muy elevadas, y ahora ellos quieren exponer sus casos ante la justicia para demandar, lo que ellos consideran, una violación a sus derechos.

Considerando que quienes vuelven, o llegan al país, son personas que lamentablemente han perdido sus trabajos, debido a la misma pandemia, o estudiantes cuyos padres o tutores no pueden seguir pagando sus estadías en los países, esta realidad ha indignado tanto a los afectados como a sus cercanos.

Publicidad

El lunes 5 de abril de 2021, debido a la gran cantidad de contagios que había en ese entonces, el Ministerio de Salud anunció el cierre de fronteras en Chile. De ahí en adelante, esta situación resultó como un gran problema para aquellos chilenos que no se encontraban en país, pero que necesitaban volver o, por el contrario, para esas personas que buscaban en el país una nueva vida.

Una de las problemáticas de esta situación era el costo, ya que eran ellos quienes debían pagar la cuarentena obligatoria. Pues el precio que cobraban los hoteles, Cocha y Travel Security impuestos arbitrariamente por el Minsal, eran muy elevados. No obstante, las autoridades informaron que el estado costearía el aislamiento que debían hacer las personas por los cinco días de confinamiento.

Sin embargo, eso cambió cuando el 26 de julio el Gobierno abrió las fronteras y determinó que la cuarentena ya no sería de cinco días, sino que de diez y que ellos ya no pagarían la estadía en los hoteles de tránsito, estos deberían ser pagados por aquellos que lleguen del exterior tengan o no nacionalidad chilena.

Debido a esto, las redes sociales se han inundado de reclamos y/o de malas experiencias de las personas que han tenido que hacer cuarentena en los hoteles. A esto se le suma la poca y falta de claridad en la información entregada por las autoridades sanitarias, ya que según lo que indica El Desconcierto, sobre estos hechos, según el Diario Oficial no es obligación hacer la cuarentena en los hoteles impuestos por el Minsal.